Escola é destelhada e estrutura cai dentro de salas em Ibaiti

Parte da escola foi destelhada durante o temporal. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - Parte da Escola Municipal Juventino, em Ibaiti, no Norte Pioneiro, foi destelhada durante as fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram o município na manhã desta quinta-feira (1º). Parte das telhas de fibrocimento e da estrutura do telhado caiu dentro das salas de aula.

Imagens registradas após a ocorrência mostram os estragos no interior da unidade. Em uma das salas atingidas, partes do telhado aparecem espalhadas pelo chão após despencarem durante o mau tempo.

Apesar dos danos provocados na estrutura da escola, ninguém ficou ferido.

Escola teve danos na estrutura

Em comunicado, a Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti confirmou que a Escola Municipal Juventino foi atingida durante os fortes ventos e chuvas registrados no município.

Segundo a pasta, os danos foram materiais e atingiram parte da estrutura da unidade. A Secretaria informou ainda que as providências necessárias foram tomadas após a ocorrência.

“Graças a Deus, houve apenas danos materiais, sem nenhum ferido”, informou a Secretaria em nota divulgada nesta quinta-feira.

Aulas serão reorganizadas

Por causa dos estragos, a rotina escolar precisará passar por mudanças. A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas na unidade serão reorganizadas para garantir a segurança dos estudantes, professores e demais profissionais.

Ainda não foi informada uma data para a retomada normal das atividades na Escola Municipal Juventino. Segundo a prefeitura, um novo comunicado será divulgado para informar pais, alunos e profissionais sobre o retorno.

Os danos na escola fazem parte de uma série de ocorrências registradas nesta quinta-feira em municípios do Norte Pioneiro após a passagem das fortes chuvas e rajadas de vento.