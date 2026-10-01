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Passagem de suposto tornado próximo a cidade assusta moradores de Siqueira Campos

Imagens registradas por internautas mostram uma nuvem funil próxima a área urbana do município acompanhada de fortes rajadas de vento; autoridades ainda não confirmaram se o fenômeno pode ser um tornado

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
01/10/2026 às 13h56
Passagem de suposto tornado próximo a cidade assusta moradores de Siqueira Campos
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

SIQUEIRA CAMPOS - Um suposto tornado causou medo e tensão entre moradores da região do Norte Pioneiro na manhã desta quinta-feira (01). As imagens de uma nuvem funil acompanhada de fortes rajadas de vento foram registradas passando pela área rural de Siqueira Campos, enquanto em Tomazina, os ventos causaram destruição em vários pontos do município.

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem, os vídeos teriam sido registrados por moradores do bairro Palmonari e mostram uma nuvem do tipo funil acompanhada de ventos fortes. Segundo testemunhas, o fenômeno aconteceu em uma região que fica entre os municípios de Siqueira Campos e Tomazina.

Falando em Tomazina, o município foi castigado pela força dos ventos e pelo volume de chuva logo no início da manhã desta quinta-feira. Conforme as informações apuradas pela Folha, houve registro de queda de árvores, postes, danos na rede elétrica, casas destelhadas e estradas alagadas. A cobertura de metal de um barracão e grande parte da estrutura chegaram a ser destruídas devido a força dos ventos. As localidades mais afetadas foram o Bairro Gusmão e Bairro da Anta.

Em Siqueira Campos, também houve registro de queda de árvores e problemas na rede elétrica. Em Wenceslau Braz, a chuva também causou prejuízos em imóveis, derrubou árvores e comprometeu o fornecimento de energia elétrica em parte da cidade. Na cidade de Jaguariaíva, também foram registradas quedas de árvores em diferentes pontos da cidade. Apesar do cenário de destruição, felizmente até o momento não houve registro de feridos.

A estimativa é de que a região, que estava em alerta de tempestade emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) devido a formação de um ciclone extratropical entre o Rio Grande do Sul e Uruguai, tenha sido atingida por ventos na casa dos 100 km/h. A posição do suposto tornado registrado nas imagens em Siqueira e a destruição causada pelos ventos em Tomazina reforçam a possibilidade de que o fenômeno tenha atingido o município.

Apesar disso, até o momento, as autoridades como Defesa Civil, Simepar e Inmet não divulgaram informações confirmando oficialmente se houve registro de passagem de tornado na região ou se a situação foi apenas a formação de uma nuvem funil.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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