Ventos arrancam telhado do barracão do Pátio de Obras em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A força dos ventos também provocou estragos no Pátio de Obras da prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, durante o forte temporal que atingiu o município na manhã desta quinta-feira (1º). O barracão utilizado para abrigar máquinas da prefeitura teve grande parte do telhado arrancada.

A reportagem da Folha esteve no local e registrou os danos. As imagens mostram uma extensa parte do barracão descoberta após a passagem dos ventos intensos.

Foto: Davi Martins/Folha Extra

Trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras relataram à reportagem que estavam no Pátio de Obras no momento em que o tempo mudou e as fortes rajadas começaram a arrancar partes da cobertura.

Apesar dos danos materiais registrados no local, não há informações de pessoas feridas.

Temporal deixou rastro de estragos pela cidade

Os danos no Pátio de Obras se somam a uma série de ocorrências registradas em Wenceslau Braz desde o início da manhã.

O temporal chegou à cidade por volta das 7h20, acompanhado de chuva forte e rajadas intensas de vento. A mudança nas condições do tempo aconteceu rapidamente. Cerca de uma hora antes, ainda havia sol no município.

Na Rua Barão do Rio Branco, a Gef Car Multimarcas também foi atingida. Duas grandes placas de vidro do estabelecimento caíram e quebraram durante a passagem dos fortes ventos.

Árvores foram derrubadas em diferentes regiões do município. Informações preliminares recebidas pela Folha apontaram, inclusive, a queda de uma árvore sobre uma residência nas proximidades do loteamento Galileu Dabul, na Vila Toyoki. Também houve registros de árvores caídas na Vila Santa Rita.

Árvore na PR-151 provoca acidente

Os reflexos do mau tempo também chegaram às rodovias. Na PR-151, um caminhoneiro ficou ferido após tentar desviar de uma árvore que havia caído sobre a pista.

O caminhão seguia de Santana do Itararé para Wenceslau Braz quando o motorista encontrou a árvore na rodovia. Ao realizar a manobra para evitar o obstáculo, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em um barranco.

O motorista ficou preso na cabine, precisou ser retirado e foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz. Conforme as informações apuradas pela Folha, ele sofreu ferimentos leves. O caminhão estava vazio.

Moradores ficaram mais de quatro horas sem energia

Outro problema provocado pelo temporal foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Moradores de diferentes pontos da cidade, incluindo regiões próximas às vilas Santa Madalena, Santa Maria e Santa Rita, relataram falta de energia durante a manhã. Em alguns locais, o fornecimento permaneceu interrompido por mais de quatro horas.

Até o momento, não há informações de pessoas feridas em decorrência direta do temporal em Wenceslau Braz.

A Folha segue acompanhando os levantamentos e os trabalhos realizados após os estragos registrados no município.