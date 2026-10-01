Publicidade

Ventos arrancam telhado do barracão do Pátio de Obras em Wenceslau Braz

Barracão onde ficam máquinas da prefeitura teve grande parte da cobertura danificada; cidade também registrou árvores derrubadas, acidente na PR-151 e bairros sem energia por mais de quatro horas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
01/10/2026 às 14h46
Ventos arrancam telhado do barracão do Pátio de Obras em Wenceslau Braz
Telhado foi danificado pelos ventos. Fotos: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A força dos ventos também provocou estragos no Pátio de Obras da prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, durante o forte temporal que atingiu o município na manhã desta quinta-feira (1º). O barracão utilizado para abrigar máquinas da prefeitura teve grande parte do telhado arrancada.

A reportagem da Folha esteve no local e registrou os danos. As imagens mostram uma extensa parte do barracão descoberta após a passagem dos ventos intensos.

Foto: Davi Martins/Folha Extra

Trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras relataram à reportagem que estavam no Pátio de Obras no momento em que o tempo mudou e as fortes rajadas começaram a arrancar partes da cobertura.

Apesar dos danos materiais registrados no local, não há informações de pessoas feridas.

Temporal deixou rastro de estragos pela cidade

Os danos no Pátio de Obras se somam a uma série de ocorrências registradas em Wenceslau Braz desde o início da manhã.

O temporal chegou à cidade por volta das 7h20, acompanhado de chuva forte e rajadas intensas de vento. A mudança nas condições do tempo aconteceu rapidamente. Cerca de uma hora antes, ainda havia sol no município.

Na Rua Barão do Rio Branco, a Gef Car Multimarcas também foi atingida. Duas grandes placas de vidro do estabelecimento caíram e quebraram durante a passagem dos fortes ventos.

Árvores foram derrubadas em diferentes regiões do município. Informações preliminares recebidas pela Folha apontaram, inclusive, a queda de uma árvore sobre uma residência nas proximidades do loteamento Galileu Dabul, na Vila Toyoki. Também houve registros de árvores caídas na Vila Santa Rita.

Árvore na PR-151 provoca acidente

Os reflexos do mau tempo também chegaram às rodovias. Na PR-151, um caminhoneiro ficou ferido após tentar desviar de uma árvore que havia caído sobre a pista.

O caminhão seguia de Santana do Itararé para Wenceslau Braz quando o motorista encontrou a árvore na rodovia. Ao realizar a manobra para evitar o obstáculo, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu em um barranco.

O motorista ficou preso na cabine, precisou ser retirado e foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz. Conforme as informações apuradas pela Folha, ele sofreu ferimentos leves. O caminhão estava vazio.

Moradores ficaram mais de quatro horas sem energia

Outro problema provocado pelo temporal foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Moradores de diferentes pontos da cidade, incluindo regiões próximas às vilas Santa Madalena, Santa Maria e Santa Rita, relataram falta de energia durante a manhã. Em alguns locais, o fornecimento permaneceu interrompido por mais de quatro horas.

Até o momento, não há informações de pessoas feridas em decorrência direta do temporal em Wenceslau Braz.

A Folha segue acompanhando os levantamentos e os trabalhos realizados após os estragos registrados no município.

Caminhão caiu em um barranco às margens da rodovia. Foto: Davi Martins/Folha Extra
EFEITOS DO TEMPORAL Há 11 horas

Árvore caída na pista provoca acidente em Wenceslau Braz

Motorista teria tentado desviar da árvore quando caiu em um barranco às margens da PR-151, trecho que liga a cidade à Santana do Itararé

 Concessionária atingida e árvores caídas em Wenceslau Braz. Fotos: Davi Martins/Folha Extra
FORÇA DO TEMPORAL Há 13 horas

Tempestade quebra vidros de concessionária em Wenceslau Braz; bairros estão sem energia

Temporal atingiu a cidade por volta das 07h20 desta quinta-feira (01); árvores caíram e há relatos de uma casa atingida

 Renato havia comprado a moto há cerca de 40 dias antes do furto. Foto: Divulgação
CORRENTE SOLIDÁRIA Há 1 dia

Família cria rifa para ajudar mototaxista que teve moto roubada em Wenceslau Braz

Joé Renato Marques foi vítima do furto após ser rendido durante uma corrida; ação oferece TV de 40 polegadas ou R$ 1,5 mil via Pix. Ele estava com a moto há menos de 60 dias

 Foto: Ilustrativa - Arquivo/Folha Extra
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Wenceslau Braz lança programação do Outubro Rosa com atendimentos especiais e ações de prevenção

Campanha terá exames preventivos, orientações, avaliação para mamografias e atividades voltadas à saúde da mulher durante todo o mês de outubro

 Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos, para a Delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz. Foto: Arquivo
“DELIVERY” DE DROGAS Há 3 dias

“Entregador” de drogas é pego pela ROTAM em Wenceslau Braz

Policiais encontraram cocaína, crack e maconha na casa do suspeito. Ele seria o responsável por organizar um esquema de delivery de drogas na cidade

Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
Cidade com cerca 20 mil habitantes, tem na Agricultura a sua base econômica. Margeada pela PR 092, é entroncamento rodoviário sentido sul do Estado de São Paulo (Ourinhos e Itaporanga) e Norte do Paraná (sentido Londrina).
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
“ATÉ O PRÓXIMO VOO” Há 4 horas

Morre Lito Sousa, a voz que aproximou milhões de brasileiros da aviação
DIA DE CAMPO Há 5 horas

Dia de Campo em Cambará aborda alternativa para manejo do solo em altas temperaturas
ASSEMBLEIA ENTREVIST Há 5 horas

Paranaense que teve foto de Saturno publicada no site da NASA é o convidado do Assembleia Entrevista
ED 3525 - 02-10-2026 Há 5 horas

ED 3525 - 02-10-2026
EM SENGÉS Há 5 horas

Homem é preso na região por ameaça, cárcere privado e tentativa de estupro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 1° de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados