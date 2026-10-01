Grupo da melhor idade de Sengés participa de festival de integração em Imbaú

Redação - Marcelo Aguiar

SENGÉS - Integrantes do grupo da melhor idade de Sengés participaram, nesta quarta-feira (30), de mais uma etapa do Festival de Integração da Melhor Idade, realizada no município de Imbaú, nos Campos Gerais. O encontro reuniu participantes de diferentes cidades da região em uma programação voltada à convivência, ao esporte e à integração social.

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Promovido pela Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), em parceria com a Prefeitura de Imbaú, o evento aconteceu na Quadra da Cidadania e contou com a presença de grupos representando os municípios de Imbaú, Tibagi, Reserva, Castro, Telêmaco Borba e Sengés.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de lazer, interação e fortalecimento dos vínculos entre os participantes da terceira idade, reunindo moradores de diferentes cidades em atividades recreativas e esportivas. Durante a programação, os integrantes puderam trocar experiências, participar de dinâmicas e ampliar a convivência com pessoas de outros municípios da região.

O grupo de Sengés participou das atividades com apoio da administração municipal, que disponibilizou suporte para o deslocamento até Imbaú. A participação integra as ações desenvolvidas voltadas ao público da melhor idade, promovendo oportunidades de socialização e incentivo à participação em eventos regionais.

O Festival de Integração da Melhor Idade é realizado em etapas ao longo do ano, passando por diferentes municípios dos Campos Gerais. A proposta busca incentivar a inclusão social, a prática de atividades coletivas e o fortalecimento das relações entre os grupos participantes, reunindo centenas de idosos em encontros regionais.