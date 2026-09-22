Sengés ultrapassa R$ 150 milhões em investimentos em pavimentação, saúde, educação e moradia

Redação - Folha Extra

SENGÉS - O município de Sengés, nos Campos Gerais, reúne atualmente mais de R$ 150 milhões em obras e investimentos em diferentes áreas, segundo dados apresentados pela administração municipal. Os recursos estão sendo aplicados em projetos de pavimentação urbana e rural, saúde, educação e habitação, com empreendimentos em andamento tanto na sede do município quanto nos distritos e comunidades do interior.

Entre as principais obras está a pavimentação da PR-151, no trecho entre Sengés e São José da Boa Vista. O investimento é de R$ 46,7 milhões e contempla a execução entre os quilômetros 173+538 e 166+538 da rodovia. Um quilômetro do trecho já foi executado e outros sete quilômetros passaram pelo processo de licitação. De acordo com a Prefeitura, a empresa responsável tem prazo até novembro para concluir os projetos e adequações necessárias para o início das obras, cuja execução deve durar cerca de 18 meses.

Na área rural, também está em andamento a pavimentação da estrada que liga as localidades de Erva Doce e Sobradinho. O trecho principal possui 8,3 quilômetros de extensão e integra um projeto que prevê aproximadamente 13,4 quilômetros de vias contempladas. A obra beneficia moradores, produtores rurais e o acesso a atrativos turísticos da região, como o Cânion do Jaguaricatu e cachoeiras do município.

O município também mantém frentes de recapeamento e pavimentação em bairros urbanos e nos distritos. Segundo a administração municipal, o distrito de Reianópolis já recebeu 100% do recape previsto, enquanto novas intervenções estão em andamento em Ouro Verde e em diversas ruas da cidade.

Na saúde, a principal obra é a construção da nova maternidade municipal. O projeto possui investimento de R$ 8 milhões para a estrutura física e mais R$ 2 milhões destinados à aquisição de equipamentos. A obra já ultrapassou 20% de execução.

Na educação, está sendo construída uma nova creche no distrito de Ouro Verde, com investimento de R$ 1,9 milhão. O município também ganhou destaque após alcançar nota 7,6 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), resultado que colocou Sengés na liderança regional entre os municípios dos Campos Gerais.

Outro destaque é o setor habitacional. Sengés terá 236 novas moradias distribuídas em três projetos. Deste total, 150 unidades já estão em construção, sendo 110 por meio de parceria com a Caixa Econômica Federal e 40 em conjunto com a Cohapar. Outras 86 casas serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social através do programa Casa Fácil Paraná – Vida Nova. Somados, os empreendimentos habitacionais representam investimentos de aproximadamente R$ 35,4 milhões.