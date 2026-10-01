Candidatos da região recebem até R$ 500 mil para campanhas por vagas na ALEP e Câmara

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A menos de 72 horas das Eleições 2026, o Brasil se prepara para escolher os representantes que ocuparão as assembleias legislativas e o Congresso Nacional, além do próximo Presidente da República. No Paraná, o Norte Pioneiro e os Campos Gerais também entram diretamente nessa disputa, com candidatos ligados à região buscando vagas na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e na Câmara dos Deputados.

Trazendo a promessa de ampliar a presença do interior nos principais espaços de decisão política e dar voz às demandas dos pequenos municípios, os candidatos chegam à disputa com trajetórias políticas e profissionais distintas. As diferenças também aparecem nas campanhas, especialmente no volume de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Em comum, está o objetivo de conquistar uma das cadeiras em disputa e representar a região a partir de 2027.

Com passagem pelo cargo de secretário de Governo na administração municipal de Jaguariaíva, Ghiovanny Lorusso (PL) é um dos candidatos. Formado como médico-veterinário, o candidato concorre a deputado federal pelo partido Progressistas.

Entre os sete candidatos analisados nesta reportagem, Ghiovanny Lorusso é o que recebeu o menor repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Foram R$ 15 mil destinados à candidatura. Somando outras fontes, a campanha declarou R$ 21 mil em receitas. As despesas contratadas, no entanto, já chegam a R$ 27.656, dos quais R$ 13.066 foram efetivamente pagos até a última atualização consultada.

Natural de Wenceslau Braz, Emanuel Cavalar chega à disputa eleitoral após construir parte de sua trajetória profissional dentro do Governo do Paraná. Produtor agropecuário, passou pelas secretarias estaduais da Agricultura e da Fazenda, além de atuar na Casa Civil, acumulando experiência nos bastidores da administração estadual. Em 2026, encara seu primeiro teste nas urnas e busca uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Progressistas (PP).

Para a campanha, Emanuel recebeu R$ 360 mil do FEFC. Até o último domingo (27), havia declarado R$ 375 mil em receitas e aproximadamente R$ 324 mil em despesas contratadas, com cerca de R$ 183 mil pagos. Este foi o último dado atualizado até o momento.

Também ligado a Wenceslau Braz e com atuação em municípios como Arapoti e Ibaiti, o médico Bráulio César Pereira, o Dr. Bráulio, é outro nome da região na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Filiado ao Progressistas (PP), ele já possui experiência nas urnas: foi eleito vice-prefeito de Wenceslau Braz em 2012, quando estava no PT, e também já disputou a prefeitura do município.

Atualmente, Dr. Bráulio mora em Ibaiti, mas mantém vínculos com diferentes cidades da região, onde também possui atuação profissional na área médica. Na campanha deste ano, recebeu R$ 40 mil do Fundo Eleitoral. A última demonstração de despesas localizada pela reportagem, com dados de 13 de setembro, apontava R$ 14.001 em gastos declarados até aquela data.

Chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho desde 2015, liderança em movimentos de causa animal e policial civil desde 2003, o delegado Amir Salmen é outro nome que aparece nas disputas eleitorais deste ano. Candidato pelo partido União Brasil, Amir é candidato a deputado estadual. Para a campanha, ele recebeu R$ 75 mil do Fundo Eleitoral, e os repasses declarados somavam R$ 91.379 na atualização consultada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Santo Antônio da Platina tem dois nomes na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Um deles é a advogada Bruna Fogaça (PL), que chega às Eleições 2026 após duas experiências recentes nas urnas. Em 2022, concorreu a deputada federal e, dois anos depois, disputou a Prefeitura de Santo Antônio da Platina. Agora, volta à corrida eleitoral em busca de uma vaga na Alep.

Entre os sete candidatos analisados pela reportagem, Bruna recebeu o maior volume de recursos do Fundo Eleitoral. A campanha declarou R$ 501,5 mil em receitas, sendo R$ 500 mil provenientes de recursos públicos. Na prestação de contas atualizada em 29 de setembro, as despesas contratadas somavam R$ 342.813,61, dos quais R$ 250.652 já haviam sido efetivamente pagos.

O segundo candidato de Santo Antônio da Platina é Valter Antônio Pereira. Mais conhecido como Valter do PT, ele é servidor público aposentado e possui uma trajetória de sucessivas disputas eleitorais. Valter já concorreu à vereador em Curitiba e, posteriormente, à prefeitura de Santo Antônio da Platina, em 2012, 2020 e 2024. Neste ano, ele busca vaga na Assembleia. Valter recebeu do FEFC R$ 58 mil para sua campanha. A atualização de 11 de setembro já registrava R$ 31.173 em gastos.

Fechando a relação, Flávio Zanrosso é empresário e foi prefeito de Tomazina por dois mandatos consecutivos, entre 2017 e 2024. Eleito inicialmente pelo PSD e reeleito pelo MDB, agora concorre a deputado estadual pelo Novo. Para a campanha, ele recebeu R$ 70 mil de FEFC e outros R$ 160 mil do Fundo Partidário. A prestação atualizada em 28 de setembro registra R$ 515.053 em receitas e R$ 291.788,90 em despesas contratadas.