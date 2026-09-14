Acidente com moto mata jovem em rodovia da região

Redação - Folha Extra

SENGÉS - Um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto culminou na morte de um jovem de 22 anos no fim da tarde do último sábado (12). A situação foi registrada na rodovia PR239 no trecho que passa pelo município de Sengés, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu uma motocicleta Kawasaki Ninja 300 com placas de Sengés.

Conforme os dados colhidos no local, o condutor da moto seguia pela rodovia no sentido Sengés a Itararé/SP quando, na altura do km 03 da rodovia, acabou perdendo o controle da direção e sofreu uma queda. Em seguia, a vítima foi arremessada contra um guard-rail.

Com a violência dos impactos, a vítima sofreu ferimentos graves. O jovem chegou a ser socorrido e foi encaminhado ao hospital de Itararé para receber atendimento médico, mas não resistiu e veio a óbito.

O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.