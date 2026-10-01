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Família de Arapoti pede ajuda para encontrar gatinha de 12 anos desaparecida há duas semanas

Pet sumiu no Residencial 2 e possui características marcantes que podem ajudar na identificação; tutora pede apoio da população nas buscas

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
01/10/2026 às 12h23
Família de Arapoti pede ajuda para encontrar gatinha de 12 anos desaparecida há duas semanas
A gatinha tem aparência semelhante à de uma siamesa.

Uma família de Arapoti pede ajuda da população para encontrar sua gatinha de estimação, de 12 anos, que está desaparecida há cerca de duas semanas. O pet sumiu nas proximidades da primeira rua do Residencial 2 e, devido ao tempo desde o desaparecimento, pode ter ido para outras regiões da cidade.

A gatinha tem aparência semelhante à de uma siamesa, embora não seja de raça pura, e possui características que facilitam sua identificação. Entre elas está uma mancha alaranjada acima de um dos olhos, parecida com uma “sobrancelha”, além das patas bastante marcadas. Ela também é magrinha, principalmente por já ser uma gata idosa.

A família é muito apegada ao animal e vive dias de angústia sem notícias. A esperança é de que alguém possa tê-la visto pelas ruas ou até mesmo acolhido a gatinha sem saber que ela tem uma família à sua procura.

Moradores, principalmente do Residencial 2 e regiões próximas, também podem ajudar verificando quintais, garagens, terrenos e outros locais onde ela possa ter procurado abrigo.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a tutora pelo WhatsApp (43) 99631-1840 ou pelo Instagram @dra.alicecornelsen.

 

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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