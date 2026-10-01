Família de Arapoti pede ajuda para encontrar gatinha de 12 anos desaparecida há duas semanas

Uma família de Arapoti pede ajuda da população para encontrar sua gatinha de estimação, de 12 anos, que está desaparecida há cerca de duas semanas. O pet sumiu nas proximidades da primeira rua do Residencial 2 e, devido ao tempo desde o desaparecimento, pode ter ido para outras regiões da cidade.

A gatinha tem aparência semelhante à de uma siamesa, embora não seja de raça pura, e possui características que facilitam sua identificação. Entre elas está uma mancha alaranjada acima de um dos olhos, parecida com uma “sobrancelha”, além das patas bastante marcadas. Ela também é magrinha, principalmente por já ser uma gata idosa.

A família é muito apegada ao animal e vive dias de angústia sem notícias. A esperança é de que alguém possa tê-la visto pelas ruas ou até mesmo acolhido a gatinha sem saber que ela tem uma família à sua procura.

Moradores, principalmente do Residencial 2 e regiões próximas, também podem ajudar verificando quintais, garagens, terrenos e outros locais onde ela possa ter procurado abrigo.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a tutora pelo WhatsApp (43) 99631-1840 ou pelo Instagram @dra.alicecornelsen.