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Arapoti é o segundo lugar no ranking de maiores produtores de mel do Brasil

Município dos Campos Gerais produziu cerca de 1,1 mil toneladas em 2025 e aparece novamente entre os principais polos da apicultura nacional

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
01/10/2026 às 14h28
Arapoti é o segundo lugar no ranking de maiores produtores de mel do Brasil
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, aparece novamente entre os maiores produtores de mel do Brasil. Os dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2025, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (30), colocam o município na segunda posição do ranking nacional de produção de mel.

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De acordo com o levantamento, Arapoti produziu aproximadamente 1.125 toneladas de mel em 2025. O município ficou atrás apenas de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, que registrou 1.358 toneladas. Na sequência aparecem Boa Esperança do Sul (SP), com 1.000 toneladas, São Raimundo Nonato (PI), com 897,4 toneladas, e Ortigueira (PR), com cerca de 805 toneladas.

O resultado coloca duas cidades dos Campos Gerais entre os cinco maiores produtores de mel do país. Além de Arapoti, Ortigueira também aparece no ranking nacional, reforçando a presença da região paranaense na atividade apícola.

Em todo o Brasil, a produção de mel alcançou 71,3 mil toneladas em 2025, crescimento de 4,5% em relação ao ano anterior e o maior volume registrado pela pesquisa. Segundo o IBGE, a produção nacional vem estabelecendo recordes desde 2018.

O Paraná também se manteve entre os principais produtores estaduais. Em 2025, o Estado respondeu por aproximadamente 15% de todo o mel produzido no país, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul, que concentrou 15,3% da produção nacional. A produção paranaense chegou a 10.707,5 toneladas no ano.

A atividade tem presença significativa em Arapoti e envolve produtores rurais que trabalham com apiários instalados em diferentes áreas do município. A produção também está relacionada ao deslocamento das colmeias em busca de diferentes floradas, prática utilizada por apicultores para acompanhar períodos de maior disponibilidade de flores.

O desempenho de Arapoti mantém o município em posição de destaque no cenário nacional. No levantamento anterior, referente a 2024, a cidade já havia ocupado a segunda colocação, com produção de 1.125.130 quilos de mel, enquanto o Paraná havia alcançado a liderança entre os estados produtores.

A Pesquisa da Pecuária Municipal é realizada anualmente pelo IBGE e reúne informações sobre rebanhos e produtos de origem animal, incluindo leite, ovos, lã, casulos do bicho-da-seda e mel de abelha, com resultados detalhados por município.

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