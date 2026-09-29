29 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Fronteira inteligente

A Receita Federal pretende transformar Foz do Iguaçu em referência nacional de inovação aduaneira no período de 2026 a 2028. O plano prevê tecnologia e análise de riscos para concentrar a fiscalização em operações suspeitas e agilizar os fluxos regulares. Na Ponte da Amizade, a proposta é ampliar a automação e o monitoramento remoto. Também estão previstos um centro integrado de combate ao contrabando e um laboratório para testar soluções replicáveis em outras fronteiras.

Consultoria em tecnologia

A Prefeitura de Curitiba autorizou contratar a Gartner do Brasil por até R$ 8,87 milhões para pesquisa e aconselhamento em tecnologia. A contratação direta utiliza inexigibilidade de licitação, modalidade prevista em lei. Segundo a Gazeta do Paraná, o extrato não informa vigência, horas de consultoria ou quantidade de acessos e relatórios. O valor equivale a quase 8% do orçamento atualizado da ação municipal de coordenação e controle de tecnologia.

Plano de contingência

O TRE-PR, o Simepar e a Defesa Civil traçaram um plano para o primeiro turno, em 4 de outubro. Um sistema cruza alertas de temporais com o mapa dos locais de votação e aponta quais estão sob risco. A partir de segunda-feira (28), boletins meteorológicos diários atualizarão as equipes da Justiça Eleitoral. Com essas informações, o tribunal poderá avaliar a mudança de locais de votação ameaçados por alagamentos antes do pleito.

Previsão de temporal

O Paraná está sob alertas do Inmet para onda de calor, até quarta-feira (30), e tempestades, até terça (29). O risco de temporais abrange praticamente todo o Estado, com chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de até 60 km/h e granizo. O aviso de calor é vermelho; o de tempestades, amarelo, indica perigo potencial. Capanema registrou 39,9°C no domingo (27), segundo o Simepar.

Cooperativas

Sete cooperativas paranaenses assumiram a antiga unidade da Louis Dreyfus em Ponta Grossa, agora chamada Esmagadora Campos Gerais. Liderada pela Frísia, a operação reúne Agrária, Capal, Coasul, Integrada, Castrolanda e Bom Jesus. A fábrica começou a produzir em agosto e tem capacidade para armazenar 300 mil toneladas de grãos. A produção inclui óleo de soja destinado principalmente a biocombustíveis e farelo para os mercados interno e externo.

Urnas pelo Paraná

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná encerrou neste domingo (27) a preparação das 30.174 urnas eletrônicas para as eleições de outubro. Desse total, 2.259 ficarão de reserva para eventual substituição de equipamentos. As urnas recebem os dados dos 8,6 milhões de eleitores do estado e das candidaturas que estarão na disputa em 4 de outubro.

Comando da DC

Liminar do ministro André Mendonça, do TSE, devolveu a Ricardo Gomyde a direção da Democracia Cristã no Paraná. A decisão apontou indícios de destituição sem notificação prévia nem oportunidade de defesa. Foram preservadas, porém, as deliberações da convenção que alinhou a legenda a Sergio Moro (PL). Gomyde anunciou apoio pessoal a Sandro Alex (PSD), sem alterar a posição eleitoral do partido.

Julgamentos

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fará sessões presenciais de julgamento de segunda-feira (28) a sábado (3), na semana que antecede a votação. As sessões dos dias 28 e 29 começam às 16h; as demais, às 14h. Também está prevista uma sessão virtual na segunda-feira. As pautas estarão no site do tribunal, e os julgamentos presenciais serão transmitidos ao vivo pelo YouTube.

Apreensão

Uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado apreendeu 1.517 quilos de maconha em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. A droga estava escondida entre a carga de um caminhão abordado na BR-277, na madrugada de sexta-feira (25). O motorista foi preso em flagrante. Ele, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Nova eleição

Os eleitores de Antonina voltarão às urnas para escolher prefeito e vice-prefeito, após o Tribunal Superior Eleitoral confirmar a cassação dos mandatos de Rozane Osaki (PSD) e Diogo Machado (PL). A Justiça Eleitoral ainda definirá a data da votação suplementar.

Voto no exterior

Quase 1 milhão de brasileiros poderão votar fora do país nas eleições de 2026. Segundo o TSE, são 918.876 eleitores com domicílio eleitoral em 134 países. Eles votam apenas para presidente e vice-presidente da República. O número de brasileiros aptos a votar no exterior cresceu 358% desde 2010. O TSE prevê seções eleitorais em 186 cidades fora do Brasil. Estados Unidos, Portugal e Japão concentram os maiores grupos de eleitores.