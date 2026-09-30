Família de Arapoti faz campanha para ajudar bebê em tratamento contra leucemia

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Uma família de Arapoti, nos Campos Gerais, iniciou uma campanha solidária para ajudar nos custos do tratamento de Fernando Vitor, bebê que completou 1 ano recentemente e foi diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). Atualmente, o menino faz tratamento no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba.

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O menino iniciou o tratamento no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Conforme as informações divulgadas pela família, o acompanhamento deverá durar aproximadamente um ano, período em que a mãe precisará permanecer na capital paranaense para acompanhar o filho em tempo integral.

A mudança temporária para Curitiba representa despesas adicionais para a família, incluindo custos com moradia, transporte, alimentação, medicamentos e outros itens necessários durante o tratamento.

Para auxiliar nas despesas, familiares e amigos estão mobilizando uma campanha de arrecadação. As contribuições podem ser feitas por meio de Pix, utilizando a chave CPF 15143365961, em nome de Estéfani Vitória da Silva Ramos.

Além das doações, a família também pede que a campanha seja compartilhada em grupos de WhatsApp e redes sociais, como forma de ampliar a divulgação e alcançar outras pessoas que possam contribuir com o tratamento e a permanência da família em Curitiba.