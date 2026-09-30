Publicidade

Família de Arapoti faz campanha para ajudar bebê em tratamento contra leucemia

Fernando Vitor iniciou tratamento no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e mãe precisará permanecer na cidade durante o período de acompanhamento

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
30/09/2026 às 13h16 Atualizada em 30/09/2026 às 13h24
Família de Arapoti faz campanha para ajudar bebê em tratamento contra leucemia
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Uma família de Arapoti, nos Campos Gerais, iniciou uma campanha solidária para ajudar nos custos do tratamento de Fernando Vitor, bebê que completou 1 ano recentemente e foi diagnosticado com Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). Atualmente, o menino faz tratamento no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba.

LEIA TAMBÉM - Prefeitura de Siqueira Campos abre concurso público com salários de até R$ 16,6 mil

O menino iniciou o tratamento no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Conforme as informações divulgadas pela família, o acompanhamento deverá durar aproximadamente um ano, período em que a mãe precisará permanecer na capital paranaense para acompanhar o filho em tempo integral.

A mudança temporária para Curitiba representa despesas adicionais para a família, incluindo custos com moradia, transporte, alimentação, medicamentos e outros itens necessários durante o tratamento.

Para auxiliar nas despesas, familiares e amigos estão mobilizando uma campanha de arrecadação. As contribuições podem ser feitas por meio de Pix, utilizando a chave CPF 15143365961, em nome de Estéfani Vitória da Silva Ramos.

Além das doações, a família também pede que a campanha seja compartilhada em grupos de WhatsApp e redes sociais, como forma de ampliar a divulgação e alcançar outras pessoas que possam contribuir com o tratamento e a permanência da família em Curitiba.

Foto: Ilustrativa - Fernanda Bacelar/Arquivo Pessoal
DESTAQUE NACIONAL Há 46 minutos

Arapoti está entre as cidades que mais produzem leite no Brasil

Município dos Campos Gerais produziu 137,2 milhões de litros em 2025 e aparece na oitava posição entre os maiores produtores do país

 Foto: Reprodução/Anuncifacil
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 2 horas

Motorista fica ferida após carro capotar em rodovia do Norte Pioneiro

Acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (30) na rodovia PR160 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio

 O acidente aconteceu no perímetro urbano do município, nas proximidades do posto da Brigada Comunitária e da torre de telefonia da TIM. Foto: Reprodução/Folha Paranaense
COLISÃO NA PR-092 Há 5 horas

Acidente entre caminhão e carreta deixa um ferido em Arapoti

Colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), no perímetro urbano da PR-092; vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital

 Foto: Divulgação.
SAÚDE Há 1 dia

Gestantes participam de encontro com orientações de profissionais em Arapoti

Projeto Gestar Bem reuniu gestantes no Centro de Especialidades Médicas para orientações sobre bem-estar emocional, cuidados após o parto e prevenção ao uso de álcool e cigarro

 Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Prefeito de Arapoti recebe visita técnica do Exército para acompanhar atividades da Junta Militar

Equipe do Posto de Recrutamento e Mobilização de Ponta Grossa realizou orientação técnica e reuniu-se com autoridades municipais

Arapoti - PR
Arapoti - PR
Notícias de Arapoti - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
PREVISÃO DO TEMPO Há 2 minutos

Alerta de tempestades continua nesta quarta-feira no Norte Pioneiro
INVESTIMENTO Há 31 minutos

Prefeito anuncia R$10 milhões para melhorar abastecimento de água em Jaguariaíva
DESTAQUE NACIONAL Há 46 minutos

Arapoti está entre as cidades que mais produzem leite no Brasil
PEDIDO DE AJUDA Há 2 horas

Família de Arapoti faz campanha para ajudar bebê em tratamento contra leucemia
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 2 horas

Motorista fica ferida após carro capotar em rodovia do Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 29 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados