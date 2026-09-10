Prefeitura de Sengés adia Fecongés devido a previsão de temporais

Redação - Folha Extra

SENGÉS - A 4ª Feira do Comércio de Sengés (Fecomgés) foi adiada por causa das condições climáticas previstas para o município. A nova data definida pela organização é 18 e 19 de setembro. A mudança segue orientação da Defesa Civil diante da previsão de chuva e risco de tempestades.

Na sexta-feira (18), a programação será realizada das 19h às 23h. No sábado (19), as atividades começam às 10h e seguem até as 23h. De acordo com a organização, a programação prevista para a feira será mantida nas novas datas.

A Fecomgés é realizada em parceria entre a Prefeitura de Sengés e a Associação Comercial e Empresarial de Sengés (ACAIS) e tem como proposta reunir empresas e empreendedores do município. Nas edições anteriores, o evento contou com exposição de produtos e serviços, comércio, gastronomia, feira da lua, praça de alimentação, música e atrações para o público.

Em 2025, a terceira edição foi realizada no Complexo Esportivo Jaime Jorge, conhecido como Campão, e reuniu comerciantes. A programação teve estandes, feira da lua, praça de alimentação, descontos em lojas e apresentações musicais. A feira é considerada um dos principais eventos do comércio local de Sengés.

A decisão de alterar a data ocorre em um período de instabilidade no Paraná. Segundo o Simepar, a previsão atual para Sengés indica chuva na sexta-feira (18), com acumulado estimado em 5 milímetros e probabilidade de ocorrência de 98%. Para sábado (19), o instituto aponta acumulado de 3,9 milímetros e probabilidade de 30%. Os dados podem sofrer alterações conforme a aproximação das datas.

A programação representa uma oportunidade para consumidores conhecerem empresas locais, encontrarem produtos e serviços e acompanharem as atividades preparadas para os dois dias do evento.