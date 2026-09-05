Uno com seis ocupantes tomba na PR-239 e deixa feridos em Sengés

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado no trecho entre Sengés e Itararé; motorista sofreu ferimentos moderados e cinco passageiros tiveram lesões leves

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - OLIVEIRA JUNIOR
05/09/2026 às 13h31
Uno com seis ocupantes tomba na PR-239 e deixa feridos em Sengés
O acidente aconteceu no km 8,950 da rodovia, no trecho que liga Sengés à divisa com o estado de São Paulo. Foto: PRE

Uno com seis ocupantes tomba na PR-239 e deixa feridos em Sengés

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado no trecho entre Sengés e Itararé; motorista sofreu ferimentos moderados e cinco passageiros tiveram lesões leves

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Um acidente envolvendo um Fiat Uno deixou seis pessoas feridas na madrugada deste sábado (5), na PR-239, em Sengés, nos Campos Gerais. O veículo tombou no km 8,950 da rodovia, no trecho que faz a ligação do município paranaense com Itararé (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Uno trafegava pela PR-239 em direção a Itararé quando saiu da pista e tombou. As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo não foram informadas.

O condutor, de 48 anos, sofreu ferimentos considerados moderados e precisou ser encaminhado ao Pronto Atendimento de Sengés. Além do motorista, outras cinco pessoas viajavam no carro no momento do acidente: uma mulher de 49 anos, uma jovem de 18, dois rapazes, de 28 e 17 anos, e uma criança de 10 anos.

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Todos sofreram ferimentos leves e também foram levados ao Pronto Atendimento para avaliação médica. Apesar do número de ocupantes envolvidos no tombamento, não houve registro de vítimas em estado grave.

A ocorrência foi atendida pela equipe do Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Piraí do Sul. Durante os procedimentos, os policiais constataram pendências administrativas relacionadas ao Fiat Uno, que acabou recolhido ao pátio da unidade.

Até a publicação desta reportagem, não havia novas informações sobre o estado de saúde dos ocupantes.

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Foto: PRE
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