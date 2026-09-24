Grave acidente com carreta de Arapoti mata motorista em Sengés

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Um motorista de 48 anos morreu após o tombamento de uma carreta na PR-239, em Sengés, nos Campos Gerais. O acidente aconteceu por volta das 14h45 desta quarta-feira (23), no km 400 da rodovia.

De acordo com as informações registradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima conduzia um Mercedes-Benz Actros, com placas de Arapoti, e seguia no sentido Itararé–Sengés quando a carreta tombou.

Após o acidente, o motorista foi retirado do veículo e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de resgate. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Hospital de Itararé, no interior de São Paulo.

Apesar dos esforços das equipes de socorro, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.

Acidente mobilizou equipes na PR-239

A ocorrência foi atendida pelo Posto da Polícia Rodoviária de Ponta Grossa, vinculado ao Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná.

As informações sobre o acidente e as circunstâncias do tombamento foram registradas pelas autoridades a partir dos levantamentos realizados no local.

Conforme o registro da ocorrência, os veículos envolvidos não apresentavam pendências administrativas. Após a conclusão dos procedimentos, eles foram liberados ao responsável pela empresa.

As causas que levaram ao tombamento não foram informadas.

Com informações de Página Um News.