Árvore caída na pista provoca acidente em Wenceslau Braz

Caminhão caiu em um barranco às margens da rodovia. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um caminhoneiro ficou ferido após o veículo que dirigia sair da pista e cair em um barranco às margens da PR-151, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (1º), após o forte temporal que atingiu o município e provocou diversos estragos.

Segundo informações apuradas pela reportagem da Folha, o caminhão, com placas de Tocantins, seguia pela rodovia no sentido Santana do Itararé a Wenceslau Braz quando o motorista se deparou com uma árvore caída sobre a rodovia.

A árvore teria sido derrubada pelas fortes rajadas de vento registradas durante o temporal. Para evitar uma colisão, o caminhoneiro realizou uma manobra para desviar do obstáculo, perdeu o controle da direção e saiu da pista. O veículo desceu um barranco às margens da rodovia.

Após o acidente, o caminhoneiro ficou preso dentro da cabine e precisou ser retirado. Ele foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião, em Wenceslau Braz.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, apesar das circunstâncias do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

O caminhão estava vazio no momento do acidente.

Defesa Civil faz alerta

Após a ocorrência, Carlos Willians, coordenador da Defesa Civil de Santana do Itararé, reforçou a importância de a população comunicar rapidamente situações envolvendo árvores caídas, principalmente quando elas atingem rodovias e colocam outros motoristas em risco.

“Um acidente como este poderia ser evitado se houvesse um aviso à Defesa Civil antes”, afirmou.

O acidente aconteceu durante uma manhã marcada por estragos provocados pelo temporal no Norte Pioneiro. Wenceslau Braz registrou quedas de árvores, danos em estabelecimentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.