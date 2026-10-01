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Tempestade quebra vidros de concessionária em Wenceslau Braz; bairros estão sem energia

Temporal atingiu a cidade por volta das 07h20 desta quinta-feira (01); árvores caíram e há relatos de uma casa atingida

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
01/10/2026 às 10h02 Atualizada em 01/10/2026 às 10h10
Tempestade quebra vidros de concessionária em Wenceslau Braz; bairros estão sem energia
Concessionária atingida e árvores caídas em Wenceslau Braz. Fotos: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um forte temporal atingiu Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, na manhã desta quinta-feira (1º), provocando estragos em diferentes pontos do município. Rajadas intensas de vento derrubaram árvores, quebraram grandes placas de vidro de uma concessionária e deixaram moradores sem energia elétrica por horas.

A tempestade começou por volta das 07h20 e chamou a atenção pela rápida mudança nas condições do tempo. Cerca de uma hora antes, moradores ainda registravam sol na cidade. Em pouco tempo, o cenário mudou e Wenceslau Braz foi atingida por chuva forte acompanhada de ventos intensos.

Vidros quebrados em concessionária

Um dos locais atingidos foi a Gef Car Multimarcas, concessionária localizada na Rua Barão do Rio Branco. Conforme informações encaminhadas à reportagem da Folha, duas grandes placas de vidro do estabelecimento caíram durante o temporal e quebraram.

Foto: Davi Martins/Folha Extra

A força do vento também provocou a queda de árvores em diferentes regiões da cidade. Informações preliminares recebidas pela reportagem indicam que uma árvore caiu sobre uma residência nas proximidades do loteamento Galileu Dabul, na Vila Toyoki.

Também houve registros de árvores derrubadas na Vila Santa Rita. Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas em nenhuma dessas ocorrências.

Bairros ficam sem energia

O temporal também afetou o fornecimento de energia elétrica em diferentes bairros de Wenceslau Braz. Moradores das regiões próximas às vilas Santa Madalena e Santa Maria relataram interrupções no serviço durante a manhã.

Na Vila Santa Rita, moradores informaram à Folha que estavam há quase três horas sem energia após a passagem da tempestade.

Até o momento, não há um levantamento consolidado sobre a quantidade de árvores derrubadas ou imóveis atingidos no município.

Temporal também atinge cidades da região

A instabilidade não ficou restrita a Wenceslau Braz. Jaguariaíva, nos Campos Gerais, também registrou estragos durante a manhã desta quinta-feira.

A Folha acompanha os levantamentos dos danos provocados pelo temporal nas cidades da região. Até o momento, não há registro de pessoas feridas em decorrência das tempestades.

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Wenceslau Braz - PR
Wenceslau Braz - PR
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