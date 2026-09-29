Homem encontrado morto na rua estava em casa com outros dois antes do caso

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A investigação sobre a morte de um homem de 43 anos encontrado encostado em um muro em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, ganhou novos elementos. A Polícia Civil identificou dois homens que estavam com a vítima antes do caso e descobriu que foram eles que retiraram o homem de uma residência e o deixaram na rua.

Conforme noticiado anteriormente, o corpo foi encontrado na manhã de domingo (27), por volta das 10h30, no bairro Bela Vista. Na ocasião, não havia sinais aparentes de violência.

Com o avanço das diligências, porém, a polícia descobriu que a vítima havia passado parte do período anterior dentro de uma residência nas proximidades. Dois homens teriam retirado o homem do imóvel e o arrastado por alguns metros até a rua, onde ele foi deixado.

Os dois foram identificados e levados à delegacia para prestar depoimento.

À polícia, os homens relataram que faziam uso frequente de bebidas alcoólicas e que a vítima também tinha o mesmo hábito. Segundo a versão apresentada, os três estavam reunidos na casa para beber e, posteriormente, dormiram.

Na manhã seguinte, eles precisavam deixar o imóvel e tentaram acordar a vítima, mas não conseguiram. Eles disseram que decidiram, então, retirar o homem da casa e deixá-lo na rua.

Durante os depoimentos, os envolvidos também teriam relatado que episódios semelhantes já haviam acontecido anteriormente e que a vítima costumava ficar desacordada após consumir bebida alcoólica em excesso.

A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para determinar a causa da morte e estabelecer em que condições o homem se encontrava no momento em que foi retirado da residência.

Caso os exames indiquem que a vítima ainda estava viva quando foi deixada na rua, os elementos serão analisados pela polícia para determinar eventual responsabilidade dos dois homens.

Até a conclusão da perícia, não há definição sobre responsabilização no caso.

Com informações de Tribuna do Vale.