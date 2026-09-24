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Homem invade loja e furta 22 celulares no Norte Pioneiro

Câmeras registraram momento em que suspeito quebra porta de vidro e entra no estabelecimento em Santo Antônio da Platina; jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
24/09/2026 às 13h34
Homem invade loja e furta 22 celulares no Norte Pioneiro
O crime aconteceu no último domingo (20) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de invadir uma loja e furtar 22 celulares avaliados, juntos, em aproximadamente R$ 50 mil, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O crime aconteceu no último domingo (20) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o momento em que o homem se aproxima da loja e quebra a porta de vidro para conseguir entrar no imóvel. Conforme apurado pela Polícia Civil, após acessar o estabelecimento, ele furtou os aparelhos e deixou o local.

A partir do registro da ocorrência, os investigadores iniciaram diligências para identificar o responsável pelo crime. O trabalho levou a polícia até um jovem de 23 anos apontado como suspeito.

Com os elementos reunidos durante a investigação, o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi posteriormente aceito pela Justiça.

Na manhã desta quinta-feira (24), policiais civis localizaram o jovem na área rural de Santo Antônio da Platina, onde foi cumprido o mandado de prisão.

Após ser detido, o suspeito foi levado à unidade policial e interrogado. Segundo a Polícia Civil, ele confessou ter cometido o furto.

Ainda durante o depoimento, conforme informado pela corporação, o homem alegou que possuía dívidas relacionadas ao uso de drogas como justificativa para o crime.

Após os procedimentos na delegacia, o jovem foi encaminhado à cadeia pública, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não informou, nas informações divulgadas sobre a prisão, quantos dos 22 celulares furtados foram recuperados.

Com informações do Portal Tá No Site.

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