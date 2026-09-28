Homem é encontrado morto encostado em um muro em cidade da região

Redação - Marcelo Aguiar
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (27) encostado em um muro. O caso foi registrado no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.
De acordo com as informações apuradas pelo portal NP Diário, o caso aconteceu na Rua Japão, situada ao bairro Bela Vista. Por volta das 11h00, populares acionaram as equipes de socorro para prestar atendimento ao homem que estava encostado em um muro e, aparente, não respondia aos chamados.
LEIA TAMBÉM - Acidente com carro de prefeitura da região deixa um morto nesta segunda-feira
As equipes de socorro estiveram no local e constataram que o homem não apresentava sinais vitais. Preliminarmente, não foram encontrados vestígios ou indícios de violência e a principal hipótese é de que o indivíduo tenha sofrido um mal súbito.
Frente aos fatos, a equipe da Polícia Militar foi acionada e isolou o local. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) para realização de exames para confirmar a causa da morte.