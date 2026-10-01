Temporal abre outubro com força e derruba árvores em Wenceslau Braz e Jaguariaíva

Outubro começou com tempo severo no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais. Um forte temporal acompanhado de rajadas de vento que podem ter chegado aos 100 km/h atingiu a região nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (1º), provocando a queda de árvores em Wenceslau Braz e Jaguariaíva.

As ocorrências foram registradas por volta das 7h, período em que a chuva e, principalmente, os fortes ventos atingiram diferentes pontos das duas cidades. Até o momento, não há informações sobre feridos relacionados às quedas de árvores.

Em Wenceslau Braz, uma árvore inteira caiu sobre a Rua Papa João XXIII, uma das vias movimentadas de acesso à cidade. A árvore chegou a bloquear a passagem, mas já foi removida e o trânsito foi liberado. Além desta ocorrência, a Folha apura relatos de outras árvores que também caíram em diferentes pontos do município durante a passagem do temporal.

Árvore de grande porte cai no centro de Jaguariaíva

Em Jaguariaíva, a força do vento também provocou estragos. Uma árvore de grande porte caiu em um dos acessos ao Complexo Cultural Conde Francisco Matarazzo, na região central da cidade.

Outros pontos do município também registraram quedas de árvores durante a manhã. O levantamento dos danos ainda está em andamento e novas ocorrências podem ser identificadas ao longo das próximas horas.

Embora, até o momento, a Folha tenha confirmado registros em Wenceslau Braz e Jaguariaíva, não está descartada a ocorrência de estragos em outros municípios da região atingidos pelo mesmo sistema de instabilidade.

Região vem sofrendo com temporais

O episódio desta quinta-feira dá sequência a uma série de eventos de tempo severo que vem atingindo municípios do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais nos últimos dias.

Chuvas intensas, ventos fortes e tempestades têm provocado transtornos e prejuízos em diferentes cidades, aumentando a preocupação principalmente em locais onde o solo permanece encharcado. Nessas condições, árvores de grande porte podem apresentar maior vulnerabilidade diante de novas rajadas de vento.

A orientação é para que a população redobre a atenção durante a ocorrência de temporais, evitando permanecer próxima a árvores, postes, placas, estruturas metálicas e outros locais que possam oferecer risco em caso de ventos fortes.

A Folha Extra acompanha a situação na região e atualizará as informações caso novos estragos sejam confirmados.