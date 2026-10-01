Publicidade

Bombeiros trabalham contra incêndio em barracão de limpeza no Norte Pioneiro

Situação foi registrada no município de Cornélio Procópio e equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para combater o incêndio e evitar que o fogo atinja prédios vizinhos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Anuncifacil
01/10/2026 às 11h24
Bombeiros trabalham contra incêndio em barracão de limpeza no Norte Pioneiro
Foto: Anucifacil.

Redação - Marcelo Aguiar 

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um barracão de produtos de limpeza pegou fogo na manhã desta quinta-feira (01). A situação foi registrada no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e trabalham para conter o incêndio.

LEIA TAMBÉM - Jovem da região que sofreu acidente de moto não resiste e morre no hospital

De acordo com as informações apuradas no local pela equipe do portal Anuncifacil, o incêndio teve início na manhã desta quinta-feira. O local é um barracão que fica situado as margens da PR160 no Conjunto Universitário, próximo a Faccrei.

No local há uma empresa de produtos de limpeza e, devido aos produtos que estão armazenados no barracão, foram registradas diversas explosões. A equipe do Corpo de Bombeiros trabalha para tentar combater as chamas, mas devido aos produtos químicos, o fogo segue se espalhando.

No momento, o principal foco das equipes é promover o rescaldo e evitar que o fogo se espalhe para outros dois barracões que estão ao lado. A equipe da Polícia Militar isolou a quadra devido ao risco de novas explosões. A fumaça densa e preta pode ser tóxica, o que representa perigo para moradores de áreas próximas ao local.

Até o momento, não foi informado se há vítimas. As equipes seguem trabalhando no local e a Folha acompanha a situação. Mais informações a qualquer momento.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Cliente dá surra em mulher após ela falar que iria fechar o bar

Crime foi registrado no fim de semana em Cornélio Procópio e o agressor ainda fugiu levando o aparelho celular da vítima

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
VIOLÊNCIA Há 3 dias

Mulher é agredida enquanto preparava o almoço e marido bêbado acaba preso

Caso foi registrado no município de Cornélio Procópio e vítima pediu para que vizinha chamasse a polícia

 Foto: Divulgação.
TRAGÉDIA NA RODOVIA Há 3 dias

Racha termina com morte de inocente em rodovia do Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na rodovia BR369 e culminou na morte de um motociclista e do motorista de uma Saveiro; dois foram presos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Motociclista morre após sofrer acidente e ser atropelado por carro

Situação foi registrada na noite do domingo na rodovia BR369 no trecho que passa por Cornélio Procópio

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
SORTE EM DOBRO Há 6 dias

Duas apostas do Norte Pioneiro faturam quase R$ 40 mil na Mega-Sena

Bilhetes acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e renderam R$ 19,7 mil cada; prêmio principal acumulou e chegou a R$ 45 milhões. Moradores são de Cornélio Procópio

Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
ESTRAGOS EM IBAITI Há 12 minutos

Escola é destelhada e estrutura cai dentro de salas em Ibaiti
ADI-PR Há 14 minutos

1° de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
DESTAQUE NACIONAL Há 17 minutos

Arapoti é o segundo lugar no ranking de maiores produtores de mel do Brasil
ELEIÇÕES 2026 Há 32 minutos

Candidatos da região recebem até R$ 500 mil para campanhas por vagas na ALEP e Câmara
NORTE PIONEIRO Há 49 minutos

Passagem de suposto tornado próximo a cidade assusta moradores de Siqueira Campos

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 1° de outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados