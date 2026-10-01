Bombeiros trabalham contra incêndio em barracão de limpeza no Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um barracão de produtos de limpeza pegou fogo na manhã desta quinta-feira (01). A situação foi registrada no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e trabalham para conter o incêndio.

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De acordo com as informações apuradas no local pela equipe do portal Anuncifacil, o incêndio teve início na manhã desta quinta-feira. O local é um barracão que fica situado as margens da PR160 no Conjunto Universitário, próximo a Faccrei.

No local há uma empresa de produtos de limpeza e, devido aos produtos que estão armazenados no barracão, foram registradas diversas explosões. A equipe do Corpo de Bombeiros trabalha para tentar combater as chamas, mas devido aos produtos químicos, o fogo segue se espalhando.

No momento, o principal foco das equipes é promover o rescaldo e evitar que o fogo se espalhe para outros dois barracões que estão ao lado. A equipe da Polícia Militar isolou a quadra devido ao risco de novas explosões. A fumaça densa e preta pode ser tóxica, o que representa perigo para moradores de áreas próximas ao local.

Até o momento, não foi informado se há vítimas. As equipes seguem trabalhando no local e a Folha acompanha a situação. Mais informações a qualquer momento.