Circuito Paranaense de Skate reúne atletas e público em Santo Antônio da Platina

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Santo Antônio da Platina recebeu, no sábado (26) e na manhã de domingo (27), uma etapa do Circuito Paranaense de Skate Street. A competição foi realizada na pista do Jardim Colorado e reuniu atletas do município e de outras cidades do Paraná, como Curitiba, Toledo e Umuarama.

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A realização da etapa movimentou a pista durante o fim de semana, com a participação de skatistas que apresentaram manobras e disputaram as provas da competição estadual. Familiares, amigos e admiradores da modalidade também acompanharam as atividades e ocuparam o espaço durante as apresentações.

A vinda do evento para Santo Antônio da Platina teve participação da Tribo Skate Shop, responsável por movimentar a realização da competição no município. A etapa também contou com apoio da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio de diferentes secretarias da administração municipal.

Para atender os atletas e o público durante a programação, o evento disponibilizou praça de alimentação, equipe de fisioterapeutas e uma ambulância, que permaneceu no local durante as atividades.

Segundo o diretor de Esportes, Diego Vieira, a realização de uma competição de nível estadual amplia a presença de modalidades que tiveram menor espaço na agenda esportiva do município. Além do skate, a programação esportiva local inclui modalidades como futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, ciclismo, corrida de rua e taekwondo.

A etapa do Circuito Paranaense também colocou Santo Antônio da Platina no calendário de uma competição que reúne atletas de diferentes regiões do Paraná. A pista do Jardim Colorado recebeu competidores durante os dois dias de programação, com disputas acompanhadas pelo público.

O evento foi realizado durante a gestão do prefeito Gil Martins e da vice-prefeita Terezinha Maiorky, com apoio do Legislativo municipal.