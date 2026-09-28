Publicidade

Circuito Paranaense de Skate reúne atletas e público em Santo Antônio da Platina

Etapa do campeonato estadual foi realizada no Jardim Colorado durante o fim de semana

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/09/2026 às 16h37
Circuito Paranaense de Skate reúne atletas e público em Santo Antônio da Platina
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Santo Antônio da Platina recebeu, no sábado (26) e na manhã de domingo (27), uma etapa do Circuito Paranaense de Skate Street. A competição foi realizada na pista do Jardim Colorado e reuniu atletas do município e de outras cidades do Paraná, como Curitiba, Toledo e Umuarama.

LEIA TAMBÉM - Norte Pioneiro tem novo alerta de tempestades com ventos de até 100km/h e granizo

A realização da etapa movimentou a pista durante o fim de semana, com a participação de skatistas que apresentaram manobras e disputaram as provas da competição estadual. Familiares, amigos e admiradores da modalidade também acompanharam as atividades e ocuparam o espaço durante as apresentações.

A vinda do evento para Santo Antônio da Platina teve participação da Tribo Skate Shop, responsável por movimentar a realização da competição no município. A etapa também contou com apoio da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio de diferentes secretarias da administração municipal.

Para atender os atletas e o público durante a programação, o evento disponibilizou praça de alimentação, equipe de fisioterapeutas e uma ambulância, que permaneceu no local durante as atividades.

Segundo o diretor de Esportes, Diego Vieira, a realização de uma competição de nível estadual amplia a presença de modalidades que tiveram menor espaço na agenda esportiva do município. Além do skate, a programação esportiva local inclui modalidades como futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, ciclismo, corrida de rua e taekwondo.

A etapa do Circuito Paranaense também colocou Santo Antônio da Platina no calendário de uma competição que reúne atletas de diferentes regiões do Paraná. A pista do Jardim Colorado recebeu competidores durante os dois dias de programação, com disputas acompanhadas pelo público.

O evento foi realizado durante a gestão do prefeito Gil Martins e da vice-prefeita Terezinha Maiorky, com apoio do Legislativo municipal.

Foto: Reprodução/NP Diário.
NORTE PIONEIRO Há 19 horas

Homem é encontrado morto encostado em um muro em cidade da região

Situação aconteceu neste domingo (27) no Jardim Bela Vista, em Santo Antônio da Platina

 De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu uma Fiat Strada e um Fiat Palio. Foto: Corpo de Bombeiros
TRÊS EM ESTADO GRAVE Há 20 horas

Colisão frontal entre carros deixa sete feridos na PR-092, incluindo quatro crianças

Batida entre uma Fiat Strada e um Fiat Palio deixou três vítimas em estado grave; motorista precisou ser desencarcerada. Acidente aconteceu em Santo Antônio da Platina

 O crime aconteceu no último domingo (20) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Foto: Divulgação
FURTO EM LOJA Há 5 dias

Homem invade loja e furta 22 celulares no Norte Pioneiro

Câmeras registraram momento em que suspeito quebra porta de vidro e entra no estabelecimento em Santo Antônio da Platina; jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil

 Foto: 2ºBPM
NO FLAGRA Há 5 dias

PM flagra negociação de drogas e pega casal com crack no Norte Pioneiro

Abordagem começou após policiais presenciarem movimentação suspeita em frente a uma residência; porções de crack e maconha, celulares, dinheiro e materiais usados para fracionar drogas foram apreendidos

 Foto: Reprodução/Redes Sociais
LUTO NA REGIÃO Há 6 dias

Morte de jovem advogada causa comoção no Norte Pioneiro

Natural de Santo Antônio da Platina, Massumi Ivahashi tinha 29 anos e morreu no Litoral de São Paulo

Santo Antônio da Platina - PR
Santo Antônio da Platina - PR
Notícias de Santo Antônio da Platina - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
ED 3522 - 29-09-2026 Há 10 horas

ED 3522 - 29-09-2026
TEMPORAIS NO DOMINGO Há 12 horas

Chuvas podem afetar as eleições? Paraná monta operação especial para o domingo
ATUAÇÃO E PLANOS Há 12 horas

Curi fez, Curi vai fazer: atuação reúne R$ 185 milhões em investimentos no Norte Pioneiro
NORTE PIONEIRO Há 12 horas

Circuito Paranaense de Skate reúne atletas e público em Santo Antônio da Platina
VIOLÊNCIA Há 13 horas

Homem é preso após esposa ir parar no hospital vítima de violência doméstica

Publicidade
Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO BAILE REGIONAL DA TERCEIRA IDADE
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 25 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados