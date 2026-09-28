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Colisão frontal entre carros deixa sete feridos na PR-092, incluindo quatro crianças

Batida entre uma Fiat Strada e um Fiat Palio deixou três vítimas em estado grave; motorista precisou ser desencarcerada. Acidente aconteceu em Santo Antônio da Platina

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
28/09/2026 às 09h17
Colisão frontal entre carros deixa sete feridos na PR-092, incluindo quatro crianças
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu uma Fiat Strada e um Fiat Palio. Foto: Corpo de Bombeiros

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma colisão frontal entre dois carros deixou sete pessoas feridas, entre elas quatro crianças, na tarde deste domingo (27), na PR-092, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Três vítimas sofreram ferimentos graves. mO acidente aconteceu por volta das 17h20, no km 343 da rodovia, após o trevo de saída da cidade em direção a Monte Real.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu uma Fiat Strada e um Fiat Palio. Seis das sete vítimas estavam no Palio, enquanto o motorista da Strada estava sozinho.

Entre as vítimas em estado grave está a condutora do Palio, de 44 anos. Ela sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) e ficou presa no veículo após a colisão. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento da motorista. Após ser retirada do automóvel, ela recebeu atendimento e foi encaminhada ao pronto-socorro.

Um menino de 11 anos também sofreu ferimentos graves, incluindo fratura no fêmur e traumatismo cranioencefálico. Ele foi atendido pelos bombeiros e levado ao hospital. Outra vítima grave é uma menina de 8 anos. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além das três vítimas graves, uma mulher de 25 anos sofreu ferimentos moderados. Uma menina de 6 anos e um menino de 5 anos tiveram ferimentos leves. O motorista da Strada, um homem de 40 anos, também sofreu ferimentos leves e, conforme as informações da ocorrência, foi posteriormente encaminhado por uma ambulância avançada do Samu.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois automóveis ficaram parcialmente destruídos devido à força da colisão. As circunstâncias que provocaram a colisão frontal não foram detalhadas.

Foto: Reprodução/NP Diário.
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