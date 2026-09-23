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PM flagra negociação de drogas e pega casal com crack no Norte Pioneiro

Abordagem começou após policiais presenciarem movimentação suspeita em frente a uma residência; porções de crack e maconha, celulares, dinheiro e materiais usados para fracionar drogas foram apreendidos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
23/09/2026 às 17h02
PM flagra negociação de drogas e pega casal com crack no Norte Pioneiro
Foto: 2ºBPM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de envolvidos e a apreensão de entorpecentes na tarde de sábado (22), no Conjunto Bela Manhã, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento pela região quando percebeu uma movimentação suspeita em frente a uma residência na Rua Aparecido Venceslau da Silva. Os policiais relataram ter visto uma mulher entregar um objeto a um homem que estava no portão do imóvel.

Com a aproximação da viatura, o homem correu em direção a uma caminhonete RAM Rampage, estacionada nas proximidades. Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, nenhum material ilícito teria sido encontrado.

A situação mudou durante a vistoria no veículo. Conforme o boletim policial, os militares localizaram no compartimento da porta do motorista 20 pedras de crack, armazenadas em um saco de papel e envolvidas em plástico transparente.

Questionado pelos policiais, o motorista teria afirmado que acabara de comprar a droga na residência de onde havia saído e apontou uma mulher como responsável pela venda.

Buscas na residência

A equipe seguiu até o imóvel e abordou o companheiro da mulher. Durante as buscas no quarto do casal, os policiais encontraram uma porção de maconha e outra pedra de crack. Segundo a PM, a embalagem utilizada era semelhante à encontrada com a droga apreendida na caminhonete.

Também foram recolhidos dois celulares, lâminas com vestígios de substância semelhante a crack, embalagens plásticas e R$ 83 em dinheiro.

Os materiais foram apreendidos e os envolvidos encaminhados para os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado pela Polícia Militar como ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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