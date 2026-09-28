Curi fez, Curi vai fazer: atuação reúne R$ 185 milhões em investimentos no Norte Pioneiro

Hospital Municipal de Ibaiti recebeu R$ 4 milhões do Estado, viabilizados por participação de Curi. Foto: Assessoria

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A carteira de investimentos e demandas acompanhadas ao longo dos mandatos de Alexandre Curi (Republicanos) reúne R$ 185 milhões no Norte Pioneiro, distribuídos em 232 ações em 35 municípios da região.

Do total registrado no levantamento, R$ 62,2 milhões constam como recursos liberados, enquanto R$ 122,8 milhões aparecem como investimentos em diferentes etapas de liberação, contratação e execução.

A infraestrutura concentra a maior parcela. São R$ 73,6 milhões em infraestrutura urbana e outros R$ 16,2 milhões em infraestrutura rodoviária e rural, totalizando quase R$ 90 milhões. A habitação aparece em seguida, com R$ 32,9 milhões, enquanto estrutura e serviços municipais soma R$ 19,4 milhões.

Hospital de Ibaiti recebeu R$ 4 milhões do Estado

Um dos principais exemplos está em Ibaiti, onde o Hospital Municipal passou por uma ampla reforma, ampliação e modernização.

A nova estrutura foi inaugurada em abril de 2024, após receber R$ 10 milhões em investimentos, sendo R$ 4 milhões do Governo do Estado e R$ 6 milhões do município. O hospital passou a contar com 3,5 mil metros quadrados, 50 leitos, centro cirúrgico, farmácia, banco de sangue e alas destinadas à maternidade e à pediatria, além de capacidade para até 300 atendimentos diários.

A participação de Curi na viabilização dos recursos estaduais está documentada desde o início do projeto. Quando o Estado autorizou o repasse dos R$ 4 milhões para a obra, em 2021, a própria Secretaria de Estado da Saúde registrou a atuação do deputado na liberação dos recursos.

A estrutura atende não apenas moradores de Ibaiti, mas pacientes de municípios da microrregião, ampliando a capacidade de atendimento hospitalar no Norte Pioneiro.

Pedido de estudante na Assembleia Itinerante virou obra em Santo Antônio da Platina

Em Santo Antônio da Platina, outra entrega tem uma história diferente. A obra nasceu de uma demanda apresentada diretamente à Assembleia Legislativa.

Durante a Assembleia Itinerante realizada na Efapi Expo, em 2023, o estudante Thiago Henrique Siqueira Barbosa, então com 13 anos, colocou na urna de sugestões instalada no estande do Legislativo um desenho pedindo a cobertura da quadra do Colégio Estadual Tiradentes.

A reivindicação foi incorporada pela Assembleia e recebeu recursos por meio de emenda coletiva dos deputados estaduais.

Depois de passar pelas etapas de elaboração do projeto, previsão orçamentária e licitação, a nova quadra poliesportiva coberta foi inaugurada em março de 2026, com investimento superior a R$ 2,4 milhões.

O caso se tornou um exemplo concreto do funcionamento da Assembleia Itinerante: uma reivindicação apresentada diretamente por um estudante no interior chegou ao Legislativo, foi incorporada ao orçamento e posteriormente transformada em uma obra entregue à comunidade.

Investimentos chegam também às pequenas cidades

Além dos projetos de maior porte, a carteira do Norte Pioneiro reúne investimentos em máquinas, veículos, pavimentação e estruturas municipais, especialmente nas cidades menores.

Em Jaboti, por exemplo, a Prefeitura registrou a execução do recape da Avenida Tiradentes, investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, e atribuiu a Curi e ao então secretário de Infraestrutura Sandro Alex participação na viabilização da obra.

O município também recebeu um micro-ônibus destinado à saúde por indicação de Curi, conforme registro da administração municipal.

Em Curiúva, a renovação da frota municipal incluiu novos equipamentos utilizados principalmente em serviços de infraestrutura e na conservação das estradas rurais. Ao registrar a chegada de uma nova pá-carregadeira, a administração municipal atribuiu a viabilização dos recursos a Alexandre Curi e ao deputado Moacyr Fadel.

São investimentos que têm impacto especialmente significativo nos pequenos municípios, onde equipamentos rodoviários são utilizados tanto na manutenção urbana quanto nas estradas que atendem comunidades rurais e dão acesso às propriedades.

Habitação soma quase R$ 33 milhões em projetos

A habitação representa o segundo maior bloco da carteira regional, com R$ 32,9 milhões em investimentos registrados.

Os projetos estão distribuídos por diferentes municípios e encontram-se em estágios distintos de contratação e execução. Por isso, o montante é apresentado como uma carteira de investimentos habitacionais, e não como valor correspondente a moradias já concluídas.

A mesma regra vale para os demais setores: somente obras e equipamentos cuja execução tenha sido comprovada são apresentados como entregas realizadas.

Agricultura tem peso especial no Norte Pioneiro

A agricultura aparece na carteira tanto nos investimentos em estradas rurais e equipamentos municipais quanto em ações voltadas diretamente à produção.

Em municípios como Pinhalão, Tomazina e Jaboti, o levantamento registra investimentos em tratores, estufas e equipamentos relacionados à produção rural.

Em Pinhalão, por exemplo, constam R$ 450 mil para um trator e dois torradores de café. O município integra uma cadeia de cafés especiais que ganhou reconhecimento nos últimos anos e se tornou uma das marcas econômicas do Norte Pioneiro.

Como não foi localizada documentação externa suficiente para comprovar individualmente a entrega de todos esses equipamentos, eles são apresentados como integrantes da carteira de investimentos e não como bens já entregues por Curi.

A relação com a cafeicultura regional também chegou ao Legislativo. Curi participou da apresentação da proposta para reconhecer Pinhalão como Capital Paranaense do Café Especial, iniciativa ligada ao crescimento da produção de cafés de maior valor agregado no município.

“Meu trabalho sempre foi estar perto dos municípios e ajudar a transformar as demandas de cada região em investimentos. O Norte Pioneiro mostra como isso acontece na prática: desde um hospital que atende uma região inteira até uma demanda de um estudante que chegou à Assembleia Itinerante e virou uma obra na escola. É essa presença nos municípios que procurei manter durante meus mandatos”, afirma Curi.

Curi vai fazer: acompanhar as grandes obras rodoviárias

Uma das principais transformações em andamento no Norte Pioneiro ocorre nas rodovias.

A BR-153 está sendo duplicada entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, em uma intervenção de 50,6 quilômetros que integra o Lote 2 das novas concessões rodoviárias do Paraná.

O investimento previsto é de quase R$ 600 milhões. Além da duplicação, o projeto inclui 5,62 quilômetros de vias marginais, 2,06 quilômetros de ciclovias, cinco pontes, quatro trevos e 19 viadutos.

As obras começaram no final de 2025 e avançaram em 2026, inclusive com a construção de novos viadutos nos perímetros de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

No plano de mandato para o Senado, Curi propõe acompanhar os contratos de concessão junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Ministério dos Transportes, fiscalizando cronogramas e cobrando o cumprimento das duplicações, contornos, marginais e demais investimentos previstos.

A proposta não é atribuir ao senador a execução das obras, que cabe às concessionárias e aos órgãos responsáveis, mas utilizar os instrumentos de fiscalização e articulação política do mandato para acompanhar os compromissos assumidos nos contratos.

PR-092 é outro corredor estratégico

A PR-092 é outra rodovia importante para a região e está incluída entre as obras que exigirão acompanhamento nos próximos anos.

O DER-PR homologou em abril de 2026 a licitação para a restauração de 53,15 quilômetros entre Santo Antônio da Platina e Andirá, passando por Barra do Jacaré. O contrato prevê investimento de R$ 68,8 milhões.

O trecho receberá intervenções profundas no pavimento, dentro do programa ProRestaura.

A PR-092 também integra o Lote 2 das concessões rodoviárias do Paraná, que reúne 604 quilômetros de estradas e prevê aproximadamente R$ 11 bilhões em investimentos ao longo dos 30 anos do contrato.

Para o Norte Pioneiro, acompanhar esses contratos significa fiscalizar justamente os corredores que conectam a produção e os municípios da região aos Campos Gerais, Curitiba, São Paulo e ao Porto de Paranaguá.

Agro: seguro rural, crédito e agregação de valor

A característica agrícola do Norte Pioneiro também está entre as prioridades apresentadas no plano de mandato.

Uma das propostas é buscar maior previsibilidade para o seguro rural, reduzindo a incerteza dos produtores sobre o volume de recursos federais disponível para subsidiar as apólices.

O plano também prevê defender maior acesso de pequenos e médios produtores e cooperados ao crédito, além de linhas de financiamento para armazenagem e agroindustrialização próxima às áreas produtoras.

No Norte Pioneiro, a medida tem relação direta com cadeias como café, frutas, grãos e pecuária.

No caso dos cafés especiais, ampliar a capacidade de beneficiamento, classificação e industrialização dentro da própria região pode permitir que uma parcela maior do valor agregado permaneça nos municípios produtores.

Turismo regional também pode ganhar escala

Outro potencial do Norte Pioneiro está no turismo religioso, rural e de natureza.

A Rota do Rosário conecta santuários e destinos religiosos de diferentes municípios, enquanto cidades como Carlópolis, Ribeirão Claro, Siqueira Campos e Jacarezinho possuem atrativos naturais, históricos e culturais.

O desenvolvimento desses circuitos depende de infraestrutura, acessos e capacidade dos municípios de estruturar projetos e buscar recursos.

No plano para o Senado, Curi propõe apoiar tecnicamente as prefeituras na elaboração de projetos, captação de recursos e relacionamento com órgãos federais, além de incentivar soluções regionais por meio de consórcios intermunicipais.

Brasília mais perto das pequenas cidades

Essa atuação tem importância especial no Norte Pioneiro, região formada majoritariamente por municípios pequenos.

Entre as propostas apresentadas por Curi está ampliar o apoio às prefeituras na busca por recursos federais e defender mecanismos que aumentem a capacidade de investimento dos municípios.

O plano prevê ainda atuação para que novas obrigações não sejam transferidas às administrações municipais sem a correspondente fonte de financiamento e apoio técnico para projetos, licitações e prestação de contas.