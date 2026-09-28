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Homem é preso após esposa ir parar no hospital vítima de violência doméstica

Caso foi registrado na madrugada do domingo no município de Jaguariaíva

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/09/2026 às 16h00
Homem é preso após esposa ir parar no hospital vítima de violência doméstica
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - Um homem foi preso em flagrante após a esposa ser vítima de uma agressão durante a madrugada deste domingo (27), em Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. O caso foi atendido pela Guarda Municipal após a vítima dar entrada no Hospital Carolina Lupion.

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De acordo com informações da Guarda Municipal, a equipe ECO foi acionada por volta da 1h30 para atender a ocorrência de violência doméstica na unidade hospitalar. No local, os agentes conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro.

Segundo o relato apresentado à equipe, o homem teria chegado à residência embriagado e, após um desentendimento entre o casal, arremessado uma lata de cerveja fechada contra o rosto da mulher. O objeto provocou um ferimento, e a vítima precisou receber atendimento médico no hospital.

Após colher as informações, os agentes iniciaram buscas pelo suspeito. O homem foi localizado em um comércio situado na Rua dos Tropeiros, onde foi abordado pela equipe da Guarda Municipal.

Conforme a corporação, durante a abordagem o suspeito confessou a agressão. Os agentes também identificaram marcas de sangue no corpo do homem.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos relacionados ao caso. Posteriormente, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A ocorrência foi registrada como violência doméstica, e as circunstâncias da agressão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

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