Morte de jovem advogada causa comoção no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A morte da advogada Marcela Massumi Ivahashi, de 29 anos, causou comoção em Santo Antônio da Platina e em outras cidades do Norte Pioneiro. Natural do município, ela faleceu nesta terça-feira (22) em Santos, no litoral de São Paulo.

Segundo informações extraoficiais, a jovem teria sofrido um mal súbito. As circunstâncias da morte não foram detalhadas oficialmente até o momento.

A notícia gerou diversas manifestações de pesar nas redes sociais e entre integrantes da advocacia paranaense. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Paraná e a Subseção de Santo Antônio da Platina lamentaram o falecimento da profissional.

No comunicado, as entidades destacaram a trajetória de Marcela na advocacia e prestaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas. A nota ressalta que sua atuação profissional foi marcada pela dedicação à profissão e pela convivência com membros da classe.

Nas redes sociais, amigos, clientes, colegas de trabalho e moradores da região compartilharam mensagens em homenagem à advogada. Entre os relatos, internautas lembraram de sua cordialidade no atendimento, da atenção dedicada aos clientes e do relacionamento respeitoso com colegas e estagiários.

A candidata a deputada estadual Bruna Fogaça também se manifestou sobre a morte de Marcela. Em publicação nas redes sociais, lamentou a perda da amiga e destacou sua trajetória pessoal e profissional.

O velório acontece em Santo Antônio da Platina. O sepultamento está marcado para a manhã desta quarta-feira (23), no Cemitério São João Batista.