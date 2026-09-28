Prefeito de Arapoti recebe visita técnica do Exército para acompanhar atividades da Junta Militar

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - O prefeito de Arapoti, Irani Barros, recebeu nesta semana a visita de representantes do Posto de Recrutamento e Mobilização 05/005, de Ponta Grossa, unidade vinculada ao 13º Batalhão de Infantaria Blindado (13º BIB) do Exército Brasileiro. A agenda integrou uma Visita de Orientação Técnica (VOT) voltada ao acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Junta de Serviço Militar do município.

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O encontro teve como principal objetivo avaliar os procedimentos realizados pela Junta Militar de Arapoti, além de oferecer orientações técnicas, esclarecer dúvidas e identificar oportunidades de aprimoramento nos serviços relacionados ao alistamento e demais atividades ligadas ao Serviço Militar.

Durante a visita, a equipe do Exército também manteve diálogo com representantes da administração municipal para tratar de questões administrativas e operacionais relacionadas ao funcionamento da Junta de Serviço Militar. A ação faz parte do acompanhamento periódico realizado pelo Exército Brasileiro junto aos municípios vinculados à sua área de atuação.

Além do prefeito Irani Barros, participou da reunião o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Onofre Louzada. O encontro ocorreu em Arapoti e reuniu integrantes da equipe responsável pelo Posto de Recrutamento e Mobilização de Ponta Grossa.

Representando o Exército Brasileiro estiveram presentes o 1º Tenente Fábio Inácio Rupp, o 1º Tenente Cláudio Oliveira de Souza, o 1º Sargento Giovane Flory Moscatelli e o Cabo Felipe Santos de Souza.

As Visitas de Orientação Técnica são realizadas periodicamente para acompanhar o funcionamento das Juntas de Serviço Militar nos municípios, verificar procedimentos adotados, prestar suporte técnico aos responsáveis pelo atendimento e manter o alinhamento das atividades com as diretrizes estabelecidas pelo Exército Brasileiro.

A Junta de Serviço Militar é responsável por serviços relacionados ao alistamento militar obrigatório, emissão de documentos e atendimento aos cidadãos em questões vinculadas ao Serviço Militar.