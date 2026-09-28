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Chuvas podem afetar as eleições? Paraná monta operação especial para o domingo

TRE-PR, Simepar e Defesa Civil vão monitorar temporais e locais de votação; seis endereços já foram alterados por risco de alagamento

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
28/09/2026 às 16h53 Atualizada em 28/09/2026 às 16h58
Chuvas podem afetar as eleições? Paraná monta operação especial para o domingo
Diante da possibilidade de temporais, o Paraná montou uma operação especial para acompanhar as condições meteorológicas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A previsão de chuva para o próximo domingo (4), quando mais de 8,6 milhões de paranaenses estarão aptos a participar do primeiro turno das Eleições 2026, colocou as autoridades em alerta. Diante da possibilidade de temporais, o Paraná montou uma operação especial para acompanhar as condições meteorológicas e evitar que alagamentos, tempestades ou dificuldades de acesso prejudiquem a votação.

A preocupação não significa que a eleição esteja ameaçada em todo o estado. O risco é localizado e dependerá das condições registradas em cada região. O secretário estadual da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, afirmou que algumas cidades podem enfrentar impactos e que as medidas estão sendo alinhadas com a Justiça Eleitoral. O primeiro turno acontece no domingo, das 08h às 17h.

Sistema vai acompanhar locais de votação

Uma das principais medidas é a criação do sistema “Alertas Meteorológicos em Período Eleitoral”, desenvolvido no trabalho conjunto entre o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Simepar e Defesa Civil.

A ferramenta mapeia os 154 municípios que são sedes de Fóruns Eleitorais e permite identificar locais de votação sob alertas amarelos ou vermelhos. O objetivo é antecipar situações envolvendo chuvas intensas, raios e tempestades.

A partir desta segunda-feira (28), o Simepar também passa a encaminhar boletins meteorológicos diários ao TRE-PR. As informações poderão embasar decisões como a transferência de locais de votação caso determinado prédio ou região apresente risco aos eleitores e às equipes que trabalharão no pleito.

Segundo a diretora-executiva do Simepar, Vanessa D’Ávila, o cenário de maior instabilidade atmosférica ocorre sob influência do El Niño, que, conforme explicou, está próximo de seu pico de intensidade.

Quase 10 mil eleitores já foram afetados por mudanças

O impacto das chuvas já provocou alterações antes mesmo do dia da eleição. Em União da Vitória, seis locais de votação foram transferidos provisoriamente devido ao risco de alagamento e à possibilidade de alguns prédios serem utilizados pela Defesa Civil para abrigar famílias desabrigadas. As mudanças atingem aproximadamente 9,7 mil eleitores.

Outros cinco locais estavam sob possibilidade de transferência, dependendo das condições registradas até o primeiro turno.

Por isso, a orientação ganha ainda mais importância: o eleitor deve verificar seu local de votação antes de sair de casa, especialmente nas áreas atingidas por temporais.

Além das mudanças relacionadas às chuvas, o TRE-PR já havia registrado alterações de seções eleitorais em 105 municípios, principalmente devido a obras, reformas ou questões de acessibilidade. A relação atualizada em 25 de setembro reunia 245 registros de mudanças no Paraná.

Energia também terá monitoramento

A operação para enfrentar eventuais problemas climáticos também envolve o fornecimento de energia elétrica.

A Copel terá uma estrutura dedicada ao acompanhamento dos 4.322 locais de votação do Paraná. No dia da eleição, um funcionário do TRE-PR permanecerá no centro de operações da companhia para facilitar a comunicação em caso de interrupções. O sistema permite acompanhar o fornecimento e identificar desligamentos em tempo real.

Com a previsão de instabilidade, o planejamento reúne Justiça Eleitoral, Simepar, Defesa Civil, Polícia Militar e outros órgãos para responder rapidamente caso o tempo provoque problemas.

O presidente do TRE-PR, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, afirmou que a estrutura foi preparada para que situações envolvendo alagamentos ou condições climáticas adversas em locais de votação possam ser solucionadas.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
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