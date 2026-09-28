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Norte Pioneiro tem novo alerta de tempestades com ventos de até 100km/h e granizo

Inmet classificou a região em “Alerta Laranja” válido para terça-feira (29); calor também deve diminuir

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/09/2026 às 15h12 Atualizada em 28/09/2026 às 15h23
Norte Pioneiro tem novo alerta de tempestades com ventos de até 100km/h e granizo
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

PREVISÃO DO TEMPO - Após o fim de semana de calor predominante, a terça-feira (29) deve ser de chuvas na região do Norte Pioneiro. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), emitiu nesta segunda-feira (28) um “Alerta Laranja” de perigo de tempestades com chuvas com ventos de até 100 km/h e granizo.

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De acordo com o Inmet, o alerta é válido da 00h00 até as 29h59 desta terça-feira, com previsão de chuvas entre 30 a 60mm/h ou até 100mm/dia. Além disso, também podem ocorrer rajadas de ventos entre 60 a 100 km/h, com risco de queda de granizo, o que pode causar queda de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em Wenceslau Braz, a segunda-feira é ensolarada com temperaturas entre os 16°C e 30°C. Já nesta terça-feira, a previsão é de temperatura mínima de 18°C e máxima de 25°C, com 62% de chance de chuva com até 11 milímetros, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

A equipe da Defesa Civil orienta que, em caso de tempestades ou rajadas de vento, as pessoas evitem procurar abrigo ou estacionar veículos embaixo de árvores e/ou estruturas metálicas devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomentado desligar o quadro geral de energia da residência e evitar utilizar aparelhos conectados a rede elétrica.

Em caso de problemas ou emergências, a população pode entrar em contato com as equipes da Defesa Civil pelo fone 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto: Divulgação.
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