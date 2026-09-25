25 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Criminalidade em queda

O Paraná registrou redução de 38% nos casos de latrocínio e de 7% nos homicídios dolosos entre janeiro e agosto de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os latrocínios passaram de 29 para 18 ocorrências, enquanto os homicídios caíram de 784 para 729 casos.

Mulheres na política

As mulheres representam 53% dos cerca de 8,6 milhões de eleitores do Paraná, mas correspondem a apenas 33,96% dos pedidos iniciais de registro de candidatura nas eleições de 2026. Dos 1.063 pedidos, 361 foram apresentados por mulheres. Para a candidata a deputada estadual Elis Domingues (MDB), “(...) a mulher precisa estar na política e ocupar um espaço que também é seu, garantindo representatividade e participação nas decisões que impactam a sociedade”.

Consulta prorrogada

A ANTT prorrogou até 30 de setembro o prazo para contribuições ao projeto de nova concessão ferroviária da Malha Sul. O corredor Paraná–Santa Catarina prevê 1.502 quilômetros de extensão, capacidade de 32,6 milhões de toneladas anuais e investimentos estimados em R$ 4,7 bilhões. A proposta busca ampliar o escoamento da produção até os portos da região.

Debate confirmado

A RPC confirmou para 29 de setembro, às 22h15, o debate entre os candidatos ao Governo do Paraná. Sérgio Moro (PL), Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD) confirmaram presença. O encontro ocorre após o cancelamento do debate da RIC, previsto para o dia 21. A RPC também cancelou o debate entre os candidatos ao Senado, marcado para 25 de setembro.

Exportações em alta

O Paraná exportou 200,6 mil toneladas de carne de frango em agosto, alta de 26,4% em relação ao mesmo mês de 2025, mantendo a liderança nacional. Os embarques de carne suína alcançaram 22,8 mil toneladas, crescimento de 24,3%. Apesar do avanço, o aumento da oferta de animais pressiona os preços recebidos pelos suinocultores do Sul.

Resgatado

A Polícia Federal resgatou um idoso de uma propriedade rural em Foz do Iguaçu, onde, segundo as investigações, trabalhava diariamente sem remuneração e vivia em condições precárias e insalubres. A operação apura possível submissão a condições análogas à escravidão. O caso segue sob investigação para apuração das responsabilidades.

Emergência em Apucarana

Apucarana teve a situação de emergência homologada após o vendaval que atingiu o município. A Defesa Civil enviou 3.290 telhas e mais de cem bobinas de lona para auxiliar as famílias afetadas. No Paraná, 35 municípios registraram danos provocados por eventos climáticos. A medida permite agilizar a assistência humanitária e a liberação de recursos para recuperação das áreas atingidas.

Maior apreensão

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 6,8 toneladas de maconha na BR-376, em Apucarana, no Norte do Paraná. A droga estava escondida em uma carreta abordada durante fiscalização na quarta-feira (23). Segundo a PRF, esta foi a maior apreensão de drogas realizada pela corporação no Estado em 2026. O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

Em recuperação

O comércio varejista ampliado do Paraná registrou crescimento de 0,6% em julho, acima da média nacional de 0,4%, segundo a Fecomércio PR. No acumulado do ano, as vendas avançaram 2,7%, ante 1,9% no Brasil. Farmácias e veículos lideraram a alta anual, com crescimento de 9,6% e 5,6%, respectivamente.

Prova de vida

O comparecimento às urnas nas eleições de 4 de outubro poderá ser utilizado como prova de vida para beneficiários do INSS. A medida dispensa a necessidade de deslocamento a bancos ou agências apenas para realizar o procedimento. Segundo o TRE-PR, quem não votar não terá o benefício bloqueado, pois o INSS utiliza outras bases de dados para comprovar a vida dos segurados.

Proteção às mulheres

A ONU Mulheres lançou dez propostas para ampliar a proteção e a participação feminina nos espaços de poder. O documento defende a paridade de gênero, o combate à violência política, a igualdade salarial e a valorização do trabalho de cuidado. A iniciativa busca incentivar partidos e candidatos a assumir compromissos com metas, orçamento e prazos definidos.