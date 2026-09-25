Homem condenado por abuso sexual em São Paulo é preso em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um homem condenado por abuso sexual contra menor foi preso pela Polícia Federal em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (24) durante o cumprimento de um mandado de prisão definitiva. Diligências realizadas em Arapoti levaram a outro condenado pelo mesmo crime.

De acordo com a Polícia Federal, a ordem judicial foi expedida pela Vara de Valinhos, da Justiça do Estado de São Paulo.

O condenado foi localizado pelos agentes em Jaguariaíva e preso para iniciar o cumprimento da pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado.

Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado à cadeia pública de Jaguariaíva.

A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre o crime que resultou na condenação, como a idade da vítima, quando os fatos ocorreram ou a relação entre o condenado e a vítima.

Diligências em Arapoti levam a outro condenado

Na mesma operação, a Polícia Federal realizou diligências em Arapoti para cumprir outro mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável, também expedido pela Justiça de São Paulo.

Neste caso, o mandado havia sido expedido pela Vara de Sorocaba. Durante as buscas, os policiais receberam informações de que o condenado estaria em Campo do Tenente.

A informação foi repassada à Polícia Militar, que conseguiu localizar e prender o homem. Ele foi condenado a oito anos de reclusão, em regime semiaberto, e encaminhado à cadeia pública de Rio Negro.