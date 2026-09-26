Moto atinge traseira de carreta e jovem morre em cidade da região

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - Um jovem de 27 anos morreu vítima de um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (26). A vítima conduzia uma motocicleta que atingiu a traseira de uma carreta que estava estacionada. A tragédia foi registrada no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 03h30 os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima registrado na Rua Marechal Candido Rondon. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestavam os primeiros socorros a vítima, mas infelizmente o rapaz não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O condutor da moto foi identificado como Luidi França da Silva.

Frente aos fatos, o local do acidente foi isolado para os trabalhos da criminalística e o corpo do rapaz foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas