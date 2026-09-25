Adolescente tenta cruzar rodovia de bicicleta e sofre acidente em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Um adolescente de 13 anos ficou ferido após tentar cruzar a PR-151 de bicicleta e ser atingido por um carro. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (25), em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a colisão aconteceu no início da manhã, por volta das 06h40.

Conforme o relatório, o acidente envolveu um GM Corsa, conduzido por um homem de 28 anos, e a bicicleta utilizada pelo adolescente.

Segundo os dados levantados no local, o automóvel seguia pela PR-151 no sentido Jaguariaíva–Sengés quando ocorreu a colisão. No momento do acidente, o adolescente atravessava a rodovia com a bicicleta.

O garoto sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado para atendimento hospitalar. Já o motorista do Corsa não sofreu ferimentos.

A ocorrência foi classificada pela Polícia Rodoviária Estadual como uma colisão frontal. Não foram divulgadas outras informações sobre as circunstâncias do acidente.

Com informações de A Voz do Povo Arapoti.