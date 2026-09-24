Jaguariaíva apresenta prestação de contas do 2º quadrimestre de 2026

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva realizou nesta quinta-feira (24), na Câmara Municipal, uma audiência pública para apresentar a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2026 do Poder Executivo e das autarquias municipais.

Durante a audiência, foram apresentados os relatórios gerais do período e dados específicos das secretarias de Finanças e Planejamento Orçamentário; Educação, Cultura e Esporte; Saúde; além do IPREV (Instituto de Previdência dos Servidores Municipais).

De acordo com os dados apresentados, os resultados fiscais e financeiros do segundo quadrimestre indicam que o município permanece dentro dos índices e limites estabelecidos pela legislação. A prestação de contas também apontou evolução na arrecadação e equilíbrio entre as receitas e despesas no período.

A audiência também contou com a apresentação de informações relacionadas à Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumento que define as previsões de receitas e despesas do município para o próximo exercício.

Participaram da audiência vereadores, secretários e servidores municipais, além do prefeito Juca Sloboda e do vice-prefeito Reginaldo Cheirubim.