Publicidade

Jaguariaíva apresenta prestação de contas do 2º quadrimestre de 2026

Audiência pública apresentou dados fiscais, financeiros e informações sobre o orçamento municipal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
24/09/2026 às 14h42
Jaguariaíva apresenta prestação de contas do 2º quadrimestre de 2026
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva realizou nesta quinta-feira (24), na Câmara Municipal, uma audiência pública para apresentar a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2026 do Poder Executivo e das autarquias municipais.

Durante a audiência, foram apresentados os relatórios gerais do período e dados específicos das secretarias de Finanças e Planejamento Orçamentário; Educação, Cultura e Esporte; Saúde; além do IPREV (Instituto de Previdência dos Servidores Municipais).

De acordo com os dados apresentados, os resultados fiscais e financeiros do segundo quadrimestre indicam que o município permanece dentro dos índices e limites estabelecidos pela legislação. A prestação de contas também apontou evolução na arrecadação e equilíbrio entre as receitas e despesas no período.

A audiência também contou com a apresentação de informações relacionadas à Lei Orçamentária Anual (LOA), instrumento que define as previsões de receitas e despesas do município para o próximo exercício.

Participaram da audiência vereadores, secretários e servidores municipais, além do prefeito Juca Sloboda e do vice-prefeito Reginaldo Cheirubim.

Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Prefeito Juca acompanha recuperação de estradas rurais após chuvas em Jaguariaíva

De acordo com o prefeito, as equipes municipais estão atuando nos pontos considerados mais críticos, onde a chuva provocou o surgimento de novos encalhadeiros e dificultou as condições de tráfego

 Ordem de serviço foi assinada nesta segunda-feira (21) pelo prefeito Juca Sloboda. Foto: Prefeitura de Jaguariaíva
REVITALIZAÇÃO Há 3 dias

Governo investe mais de R$ 2 milhões na revitalização do Parque Beira Rio em Jaguariaíva

Recursos serão repassados a fundo perdido e vão financiar melhorias na estrutura esportiva, áreas de lazer, iluminação e recuperação ambiental do parque

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 3 dias

Criminoso é preso após assaltar posto de combustíveis em dois dias seguidos

Assaltos foram realizados em um estabelecimento situado a região Central de Jaguariaíva e suspeito foi preso no bairro Primavera

 Foto: Divulgação.
CULTURA Há 4 dias

Festival da Felicidade leva circo e diversão para crianças de Jaguariaíva

Espetáculo promovido pela Arauco reuniu estudantes da rede municipal no Cine Teatro Valéria Luercy durante programação pelos 25 anos da empresa no município

 Foto: PRE
COLISÃO NA PR-151 Há 1 semana

Acidente com carro da prefeitura deixa motociclista ferida em Jaguariaíva

Jovem de 19 anos sofreu ferimentos moderados após colisão na PR-151 e foi encaminhada ao Hospital Carolina Lupion

Jaguariaíva - PR
Jaguariaíva - PR
Notícias de Jaguariaíva - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
ED 3521 - 25-09-2026 Há 5 horas

ED 3521 - 25-09-2026
PROBLEMA ANTERIOR Há 5 horas

Helicóptero que caiu com Rick já havia realizado pouso de emergência em março
DESISTIRAM? Há 5 horas

Defesa de Bolsonaro recua e desiste de suspender pena no caso da tentativa de golpe
ACIDENTE COM MORTE Há 6 horas

Adolescente entra na contramão com “motinha elétrica”, é atingido por carro e morre
ADI-PR Há 6 horas

24 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 24 de setembro – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Siqueira Tropeira: Um jogo de RPG ambientado em 1933, no Norte Velho do Paraná,
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados