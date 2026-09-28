Acidente com carro de prefeitura da região deixa um morto nesta segunda-feira

Redação - Marcelo Aguiar

CURIÚVA - Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta segunda-feira (28) culminou na morte de um motociclista na rodovia PR160. A colisão envolvendo um carro da Saúde e uma moto aconteceu no trecho da rodovia que passa pelo município de Curiúva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal Curiúva, o acidente aconteceu por volta das 04h00 e envolveu um veículo VW Polo que pertence a secretaria municipal de Curiúva e uma motocicleta Honda CG 150.

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Segundo os relatos de testemunhas, os dois veículos transitavam pela rodovia quando, próximo ao Posto Caetê, se envolveram em uma colisão frontal. Com a violência do impacto, o condutor da moto foi arremessa contra a pista, não resistiu aos ferimentos, e morreu no local. Duas pessoas que estavam no veículo teriam sofrido ferimentos.

As equipes da Polícia Militar estiveram no local realizando a sinalização e preservação até a chegada da equipe da Polícia Rodoviária Estadual. O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para recolher o corpo da vítima fatal.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.