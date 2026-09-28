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Motorista bêbado é preso após causar acidente com mulher ferida na PR092

Situação foi registrada na madrugada do domingo no trecho da rodovia que liga Arapoti a Calógeras

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/09/2026 às 09h23 Atualizada em 28/09/2026 às 09h50
Motorista bêbado é preso após causar acidente com mulher ferida na PR092
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Um homem de 40 anos foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada do domingo (27). A situação foi registrada na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais. Uma mulher ficou ferida.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 03h30 e envolveu um automóvel Chevrolet Corsa. Conforme os dados colhidos no local, o veículo seguia no sentido Arapoti a Calógeras quando, na altura do km 227, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista.

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No veículo estavam seis pessoas. Além do motorista, um adolescente de 17 anos e três mulheres de 41, 33 e 19 anos, sendo que a última ficou ferida e foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico. Também havia uma criança de dez anos.

O homem que dirigia o carro foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em 0,46 MG/L de álcool no sangue. Com isso, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
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