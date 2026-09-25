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Criança de 11 anos é encontrada após ficar 13 horas desaparecida em Arapoti

Menino foi localizado pela Polícia Militar durante a madrugada desta sexta-feira (25); equipes de Arapoti e Jaguariaíva participaram das buscas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
25/09/2026 às 10h21
Criança de 11 anos é encontrada após ficar 13 horas desaparecida em Arapoti
Menino foi encontrado na madrugada desta sexta-feira (25). Foto: Imagem Ilustrativa

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Uma criança de 11 anos foi encontrada pela Polícia Militar após ficar cerca de 13 horas desaparecida em Arapoti, nos Campos Gerais. O menino havia saído de casa na quinta-feira (24) e foi localizado durante a madrugada desta sexta-feira (25).

Segundo o registro policial, a avó procurou a Polícia Militar por volta das 12h30 e informou que o neto havia saído de casa e não retornado. Familiares chegaram a procurar a criança na residência de amigos, mas não conseguiram encontrá-la.

A partir do registro do desaparecimento, equipes da Polícia Militar de Arapoti e Jaguariaíva iniciaram buscas pela cidade. As diligências continuaram durante várias horas, apesar das poucas informações disponíveis sobre o possível paradeiro do menino.

Por volta da 01h30 desta sexta-feira, após novas buscas, uma equipe encontrou a criança nas proximidades do Campo Society JB. Conforme o registro policial, ao perceber a aproximação dos militares, o menino correu e foi localizado novamente pouco depois, em outra rua da região.

Durante a conversa com os policiais, a criança relatou que havia saído de casa por medo de que o Conselho Tutelar pudesse retirá-la da guarda dos avós. Segundo o relato registrado pela PM, a preocupação estaria relacionada a uma situação envolvendo seu comportamento na escola, após os responsáveis terem sido chamados pela instituição.

O Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao local. Posteriormente, a criança foi acompanhada de volta à residência dos avós.

Com informações de Folha Paranaense.

Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
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