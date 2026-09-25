Homem compra caixa de som no Mercado Livre e cai em golpe de R$ 42 mil em Arapoti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Uma compra de pouco mais de R$ 2,2 mil terminou em um prejuízo estimado de R$ 42,2 mil para duas pessoas em Arapoti, nos Campos Gerais. O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (24).

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas, um homem e o avô dele, relataram que compraram uma caixa de som anunciada por R$ 2.230,95 no Mercado Livre.

Pouco depois do pagamento via Pix, eles receberam o contato de pessoas que se apresentaram como integrantes do suporte da plataforma. Os supostos atendentes fizeram contato por WhatsApp, e alegaram que havia um problema para emitir a nota fiscal e orientaram as vítimas a cancelar a operação e realizar um novo pagamento no mesmo valor.

Golpistas fizeram chamada de vídeo

Ainda conforme o relato à PM, as vítimas fizeram a nova transferência utilizando um código Pix “copia e cola” enviado pelos golpistas.

Na sequência, outros códigos foram enviados sob a justificativa de que seriam necessários para garantir a segurança da conta. O procedimento teria sido repetido diversas vezes.

Durante o golpe, os criminosos chegaram a realizar uma chamada de vídeo e pediram que as vítimas mostrassem a tela do celular.

Após algum tempo, os dois começaram a desconfiar da situação e disseram aos supostos atendentes que procurariam a polícia. Nesse momento, a ligação foi encerrada.

Segundo o boletim, depois do contato com os criminosos, as vítimas também perceberam que haviam perdido o acesso à conta.

O prejuízo estimado informado à Polícia Militar foi de aproximadamente R$ 42,2 mil.

Enquanto registravam a ocorrência, as vítimas já mantinham contato com o Sicredi na tentativa de recuperar os valores transferidos.

O boletim foi confeccionado e as vítimas receberam as orientações cabíveis.