Polícia investiga morte de homem em plena luz do dia em Arapoti

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - A equipe da Polícia Civil de Arapoti, nos Campos Gerais, está investigando um homicídio registrado na tarde desta quarta-feira (23) no município. Um homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça na região do Jardim Aratinga.

De acordo com as investigações, as equipes policiais foram acionadas por volta das 14h00 após um homem ser encontrado morto na Rua Jorge Soares, trecho que fica entre os bairros Jardim Aratinga e Jardim Leffers. No local, foi constatado que a vítima apresentava um ferimento na cabeça que, a princípio, poderia ser relacionado a um disparo de arma de fogo.

Diante da situação, a cena do crime foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e Polícia Científica. Já o corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Telêmaco Borba.

As equipes policiais deram início as diligências para apurar o crime. A vítima foi identificada como José Fernando Ponciano, de 37 anos. Durante as investigações, quatro pessoas foram encaminhadas a delegacia suspeito de envolvimento com o crime e foram liberadas após prestar depoimento devido a falta de materialidade para comprovar a relação com o crime.

A equipe da Polícia Civil segue investigando o caso para apurar as causas, circunstâncias e autoria do crime.