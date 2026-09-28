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Cliente dá surra em mulher após ela falar que iria fechar o bar

Crime foi registrado no fim de semana em Cornélio Procópio e o agressor ainda fugiu levando o aparelho celular da vítima

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/09/2026 às 14h55
Cliente dá surra em mulher após ela falar que iria fechar o bar
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher, dona de um bar ficou ferida após ser agredida por um cliente. O crime foi registrado na noite do último sábado (26) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, após a comerciante informar que iria fechar o estabelecimento.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência e lesão corporal registrada em um bar situado a Rua Francisco Morato. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a proprietária do estabelecimento passou a relatar que estava se preparando para encerrar o atendimento e fechar o bar, momento que um cliente exigiu que ela continuasse atendendo. Porém, diante da negativa da mulher, o suspeito passou a lhe agredir e tentou enforcar a vítima. Em seguida, ele ainda fugiu do local levando o aparelho celular da comerciante.

Em posse das características do suspeito, os policiais realizaram diligências em busca do indivíduo, mas até o fechamento desta edição, ele não havia sido encontrado.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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