Duas apostas do Norte Pioneiro faturam quase R$ 40 mil na Mega-Sena

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA
CORNÉLIO PROCÓPIO - Duas apostas feitas em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, acertaram cinco números da Mega-Sena e faturaram juntas R$ 39.473,50. O concurso 3062 foi realizado nesta quinta-feira (24).
As duas apostas foram registradas na lotérica Império da Sorte e eram jogos simples. Cada uma recebeu um prêmio de R$ 19.736,75 pela quina.
As dezenas sorteadas foram 05 – 09 – 11 – 17 – 18 – 38.
Nenhuma aposta em todo o país conseguiu acertar os seis números e, com isso, o prêmio principal acumulou em R$ 45 milhões.
Além dos dois jogos de Cornélio Procópio, outras quatro apostas realizadas no Paraná também acertaram cinco dezenas e receberam o mesmo prêmio de R$ 19.736,75.
Os bilhetes premiados foram registrados em Curitiba, Londrina, Paranaguá e Prudentópolis.
Com as seis apostas, os paranaenses premiados na quina levaram, juntos, mais de R$ 118 mil.
Em todo o Brasil, 86 apostas acertaram cinco dezenas. Outros 5.065 jogos fizeram a quadra e receberam R$ 552,38 cada.
Sem ganhadores na faixa principal, a estimativa para o próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 45 milhões.
O próximo sorteio está previsto para domingo (27).
A Mega-Sena possui três sorteios semanais, realizados às terças, quintas e domingos. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser registrada nas lotéricas ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.