Família é surpreendida por tiros contra residência durante confraternização

Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - Uma família passou por momentos de tensão na noite deste domingo (27) após disparos de arma de fogo serem efetuados contra uma residência localizada na zona rural de Congonhinhas, no bairro Marabá.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 22h15 para atender a ocorrência. No local, a moradora relatou que estava reunida com amigos e familiares quando ouviu um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo e, em seguida, uma voz chamando por seu marido.

Ao sair da residência para verificar a situação, a mulher se deparou com dois homens. Segundo o relato prestado à polícia, os suspeitos passaram a fazer ameaças e efetuaram mais cinco disparos antes de deixarem o local em direção desconhecida.

A vítima informou aos policiais que conhece os autores e que existe uma desavença entre eles e seu marido. Após o atendimento da ocorrência, equipes realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

Durante as diligências, os policiais encontraram um estojo deflagrado de arma calibre 12 nas proximidades. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.

A moradora recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis e o boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.