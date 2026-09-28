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Família é surpreendida por tiros contra residência durante confraternização

Caso foi registrado na noite do domingo (27) na zona rural de Congonhinhas e suspeitos fugiram após os disparos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/09/2026 às 15h35
Família é surpreendida por tiros contra residência durante confraternização
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

CONGONHINHAS - Uma família passou por momentos de tensão na noite deste domingo (27) após disparos de arma de fogo serem efetuados contra uma residência localizada na zona rural de Congonhinhas, no bairro Marabá.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 22h15 para atender a ocorrência. No local, a moradora relatou que estava reunida com amigos e familiares quando ouviu um estampido semelhante a um disparo de arma de fogo e, em seguida, uma voz chamando por seu marido.

Ao sair da residência para verificar a situação, a mulher se deparou com dois homens. Segundo o relato prestado à polícia, os suspeitos passaram a fazer ameaças e efetuaram mais cinco disparos antes de deixarem o local em direção desconhecida.

A vítima informou aos policiais que conhece os autores e que existe uma desavença entre eles e seu marido. Após o atendimento da ocorrência, equipes realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

Durante as diligências, os policiais encontraram um estojo deflagrado de arma calibre 12 nas proximidades. O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.

A moradora recebeu orientações sobre os procedimentos legais cabíveis e o boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.

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Congonhinhas é um município do norte pioneiro do Paraná, criado em 1947, com economia voltada principalmente à agricultura, destacando-se o cultivo de café, milho e soja. A cidade preserva tradições religiosas e culturais que fortalecem a identidade local, mantendo o clima acolhedor típico do interior. Cercada por belas paisagens rurais, oferece tranquilidade e qualidade de vida, unindo desenvolvimento agrícola, história e a simplicidade de uma comunidade marcada pela união e hospitalidade.
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