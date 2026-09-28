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Mulher é agredida enquanto preparava o almoço e marido bêbado acaba preso

Caso foi registrado no município de Cornélio Procópio e vítima pediu para que vizinha chamasse a polícia

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/09/2026 às 14h41 Atualizada em 28/09/2026 às 14h45
Mulher é agredida enquanto preparava o almoço e marido bêbado acaba preso
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem foi preso no início da tarde do último sábado (26) após agredir a esposa. O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, e a vítima pediu para que uma vizinha chamasse a Polícia Militar. 

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher havia sido agredida pelo marido. Diante do chamado, os policiais foram até a Rua Portugal para averiguar a situação.

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No local, a mulher de 38 anos passou a relatar que estava em sua casa realizando a limpeza do imóvel e preparando o arroz quando seu marido chegou bêbado. Em seguida, os dois tiveram uma discussão, momento em que o suspeito pegou a vítima pelo pescoço e a enforcou. A mulher ainda relatou que conseguiu pedir ajuda para uma vizinha que chamou a polícia.

Ao ser indagado sobre a situação, o homem assumiu ter discutido com a esposa, mas negou ter agredido a vítima.

Frente aos fatos, o homem foi preso e o casal encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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