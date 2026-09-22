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Homem fica em estado grave após levar quatro tiros em cidade do Norte Pioneiro

Crime foi registrado no município de Cornélio Procópio e vítima conseguiu contar a polícia que autores dos disparos estavam em uma moto

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
22/09/2026 às 16h27
Homem fica em estado grave após levar quatro tiros em cidade do Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um homem de 35 anos ficou gravemente ferido após ser alvejado com quatro tiros. O crime foi registrado no início da noite desta segunda-feira (21) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 19h00 os policiais receberam um chamado para comparecer a Santa Casa do município após um homem dar entrada no Pronto Socorro vítima de disparos de arma de fogo. Diante do chamado, os agentes foram até o hospital para averiguar a situação.

Em contato com a vítima, o homem conseguiu contar aos policiais que estava na Rua José Alfredo de Carvalho quando foi surpreendido por dois homens em uma moto que realizaram os disparos em sua direção.

Diante da situação, as equipes da PM realizaram diligências para identificar e localizar os autores do crime. Durante as buscas, uma denúncia via 190 informou que uma moto havia sido abandonada na Rua Edivaldo Knel e os suspeitos fugiram em direção ao Conjunto Fortunato Sibim.

No local, os policiais encontraram uma motocicleta Yamaha de cor preta sendo constatado que a placa não condiz com a numeração do chassi e o número do motor estava suprimido.

Frente aos fatos, a moto foi apreendida e encaminhada a delegacia da Polícia Civil. Até o fechamento desta edição, os suspeitos não haviam sido localizados.

Foto: Divugação.
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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