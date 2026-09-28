Racha termina com morte de inocente em rodovia do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - A equipe da Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de participar de um racha que culminou na morte de um motociclista e de um motorista que não tinha nada a ver com a situação. O acidente aconteceu na noite deste domingo (27) na rodovia BR369, trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela Polícia Civil até o momento, ao menos três motociclistas seguiam pela rodovia no sentido Uraí a Cornélio Procópio quando, por volta das 19h30 e na altura do km 94 da rodovia, o condutor de uma moto Suzuki atingiu a traseira de uma Honda NXR.

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Com o impacto, o homem de 29 anos perdeu o controle da direção, sofreu uma queda e foi arremessado para pista contrária. Um automóvel que seguia no sentido contrário não conseguiu parar e atropelou a vítima que morreu no local.

A situação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Federal e polícia Militar, além do IML (Instituto Médico Legal). A pista foi interditada para que as equipes prestassem atendimento a ocorrência, formando um congestionamento de veículos na via.

Momentos depois, um homem de 53 anos que seguia com uma VW Saveiro no sentido Cornélio Procópio a Urai foi surpreendido pelo trânsito parado na rodovia, não conseguiu para a pick-up e atingiu a traseira de um caminhão que estava parado na pista. Com a violência do impacto, mesmo com as equipes de socorro já no local não foi possível salvar a vida do homem que entrou em óbito.

Os corpos das duas vítimas foram recolhidos pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Diante da suspeita de racha entre motociclistas, a equipe da Polícia Civil deu início as diligências para apurar a participação de outros indivíduos no acidente. Com isso, dois homens foram presos e duas motocicletas apreendidas. Além deles, um terceiro indivíduo já havia sido preso no local do acidente por se envolver em uma briga. Ainda segundo as investigações, o motociclista que morreu no primeiro acidente também estaria participando do racha.

O caso segue sendo investigado.