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Motociclista morre após sofrer acidente e ser atropelado por carro

Situação foi registrada na noite do domingo na rodovia BR369 no trecho que passa por Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
28/09/2026 às 08h58 Atualizada em 28/09/2026 às 09h48
Motociclista morre após sofrer acidente e ser atropelado por carro
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um motociclista morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (29). O homem de 29 anos atingiu a traseira de outra moto, foi arremessado para outra pista e acabou atropelado por um carro. A situação aconteceu n rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volt das 19h30 e envolveu uma motocicleta JTA Suzuki, uma Honda NXR e um automóvel não identificado.

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Conforme os dados colhidos no local, os motociclistas transitavam no sentido Uraí a Cornélio Procópio quando, na altura do km 94 da rodovia, o condutor da Suzuki atingiu a traseira da Honda, perdeu o controle da direção e foi arremessado para pista contrária. Em seguida, um veículo que seguia pela rodovia não conseguiu parar e atropelou a vítima.

Equipes de socorro forma acionadas e estiveram no local para prestar atendimento a vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima.

A equipe da PRF esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente, devem ser investigada.

Foto: Divulgação.
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Cornélio Procópío - PR
Cornélio Procópio é um município do norte do Paraná, fundado em 15 de fevereiro de 1938. Reconhecido como polo regional em educação, comércio e serviços, possui infraestrutura completa, incluindo hospitais, escolas e universidades. Sua economia é diversificada, destacando-se agricultura, pecuária e pequenas indústrias. A cidade preserva tradições culturais e oferece qualidade de vida, unindo desenvolvimento urbano, progresso econômico, cultura e acolhimento à população da região.
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