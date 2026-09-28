Motociclista morre após sofrer acidente e ser atropelado por carro

Redação - Marcelo Aguiar

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um motociclista morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (29). O homem de 29 anos atingiu a traseira de outra moto, foi arremessado para outra pista e acabou atropelado por um carro. A situação aconteceu n rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volt das 19h30 e envolveu uma motocicleta JTA Suzuki, uma Honda NXR e um automóvel não identificado.

LEIA TAMBÉM: Acidente com carro de prefeitura da região deixa um morto nesta segunda-feira

Conforme os dados colhidos no local, os motociclistas transitavam no sentido Uraí a Cornélio Procópio quando, na altura do km 94 da rodovia, o condutor da Suzuki atingiu a traseira da Honda, perdeu o controle da direção e foi arremessado para pista contrária. Em seguida, um veículo que seguia pela rodovia não conseguiu parar e atropelou a vítima.

Equipes de socorro forma acionadas e estiveram no local para prestar atendimento a vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima.

A equipe da PRF esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente, devem ser investigada.