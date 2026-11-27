DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A primeira semana de dezembro na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, contará com homenagens, capacitação voltada à autoproteção em cenários de tragédia e debates sobre temas diversos. Na pauta legislativa, destaca-se a apreciação de iniciativas que versamsobre a ampliação do saneamento básico no Paraná, a prestação de serviços optométricos nas óticas e saúde materno-infantil.

A segunda-feira (30) começa com a quarta reunião da Frente Parlamentar da Primeira Infância, coordenada pela deputada Maria Victoria (PP). O encontro técnico abordará, entre outras pautas, o projeto de ampliação do Teste do Pezinho, que prevê o rastreamento de 51 doenças – atualmente, são sete –, e o programa Inglês Paraná Kids, voltado aos anos iniciais do ensino fundamental. Parlamentares, representantes do Executivo e de diferentes setores estarão presentes. O evento será realizado a partir das 10h, no Auditório Legislativo.

As atenções se voltam, na terça-feira (1º), ao cenário de emergência climática e aos eventos extremos provocados pelo El Niño. A Alep e a Defesa Civil do Paraná, por meio da Escola do Legislativo, promovem o lançamento do “Curso de Autoproteção em Desastres Associados ao El Niño”, a partir das 14h, no Plenarinho. Com carga horária de oito horas-aula, o curso será realizado na modalidade a distância (EaD), com atividades disponíveis até 16 de dezembro. As inscrições devem ser feitas até o dia 1º. Confira os detalhes sobre o curso e as inscrições.

Mais tarde, a partir das 18h, o Plenário sediará uma sessão solene em homenagem aos 80 anos do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). Proposto pelo deputado Alisson Wandscheer (PP), o evento visa reconhecer a contribuição dos profissionais da instituição para o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária paranaense. Criado em 1946, o órgão é responsável pelo planejamento, execução, conservação e administração da malha rodoviária sob sua gestão, atuando também na fiscalização de obras e na promoção da segurança viária.

Na quarta-feira (2), a Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) realiza um mutirão de atendimento extrajudicial de demandas da área da Saúde. Os servidores da instituição oferecerão gratuitamente orientações jurídicas e atendimento para a resolução extrajudicial de casos envolvendo pedidos de agendamento de consultas, exames e cirurgias.

O serviço é destinado a pessoas com renda familiar de até três salários mínimos. Os atendimentos acontecerão no Plenarinho, das 9h30 às 15h, por ordem de chegada e sem limite de distribuição de senhas. Confira neste link mais informações sobre o mutirão.

A Assembleia Legislativa também presta, no mesmo dia, uma homenagem à musicista e educadora Liana Justus, falecida em abril deste ano. O evento celebra sua trajetória de mais de três décadas como educadora e pesquisadora musical. Natural de Ponta Grossa, Liana lecionou em diversas instituições de ensino de Curitiba e de outras regiões do país. Proposta pelo deputado Ney Leprevost (Republicanos), a homenagem ocorre a partir das 17h, no Plenário.

Sessão Plenária

O Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná se reúne na próxima segunda-feira (30), a partir das 14h30, para analisar uma pauta com 19 projetos de lei, distribuídos entre as sessões ordinária e extraordinária. Entre os destaques está o PL 283/2026, do Poder Executivo, que institui o Programa Universaliza Paraná. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com previsão de apoio técnico e financeiro do Estado aos municípios que possuem estruturas próprias para a prestação desses serviços. A prioridade será para cidades com menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH).

Os parlamentares analisam o PL 736/2026, da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR), que transforma setenta cargos de Analista da Defensoria Pública em noventa e dois cargos de provimento em comissão. O órgão aponta a necessidade de ampliar o apoio administrativo diante do crescimento das demandas dos Núcleos Especializados e aponta que a transformação resultará em economia anual de cerca de R$ 457 mil.

Outra matéria que versa sobre a reestruturação de carreiras, o Projeto de Lei Complementar 17/2026, dos deputados Hussein Bakri (PSD) e Professor Lemos (PT), visa garantir a permanência dos agentes educacionais II na função de inspetor de internato nos colégios agrícolas e no colégio florestal do Paraná. O texto estabelece ainda jornada de trabalho de 12 horas por 36 horas de descanso, com duas folgas mensais adicionais, proporcionando maior segurança jurídica aos servidores.

Na redação final, estão três propostas: o PL 609/2020, assinado por seis parlamentares, que prevê a presença de profissionais de enfermagem obstétrica em maternidades, casas de parto e hospitais; o PL 53/2025, da deputada Secretária Marcia (PSD), que consolida a legislação estadual sobre assistência à saúde materno-infantil e institui o Código de Saúde Materno-Infantil; e o PL 258/2026, do deputado Paulo Gomes (PL), que reconhece o Balneário Caiobá, em Matinhos, como patrimônio cultural imaterial, turístico e gastronômico do Paraná.

Em segundo turno será apreciado o PL 990/2025, dos deputados Evandro Araújo (PSD), Thiago Bührer (PSD) e Cobra Repórter (PSD), que estabelece diretrizes para a Política Estadual de Prevenção e Combate à Violência em Competições Esportivas Infantojuvenis. A proposta também está na pauta da sessão extraordinária, para votação da redação final.

Os parlamentares analisam em primeiro e segundo turnos o PL 642/2026, do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que autoriza profissionais com formação superior em optometria a prestar assistência visual em estabelecimentos ópticos do Paraná. Da Mesa Executiva, dois projetos: o PLC 18/2026, com medidas para atualizar as normas da técnica legislativa em âmbito estadual; e o PL 1.023/2025, que altera normas sobre atos e processos administrativos no âmbito estadual.

Serão apreciados também projetos de reconhecimento cultural e de instituição de datas e eventos. O PL 963/2025, do deputado Delegado Tito Barichello (PL), reconhece os motoclubes como patrimônio cultural imaterial; o PL 210/2026, de Cobra Repórter, reconhece a Feira Livre de Rolândia como patrimônio cultural, turístico e gastronômico e a inclui no calendário oficial; o PL 431/2026, da deputada Cantora Mara Lima (Republicanos), reconhece a Juventude Assembleiana como patrimônio cultural imaterial; e o PL 330/2026, do deputado Paulo Gomes (PL), institui o Dia do Povo Paraguaio no calendário estadual. Também integram a pauta o PL 629/2026, da deputada Marli Paulino (PSD), que inclui o Festival de Inverno de Antonina no calendário oficial, e o PL 865/2026, de Tercilio Turini (MDB) e Anibelli Neto (MDB), que revoga a lei que reconheceu o Bairro Colônia Santa Gabriela, em Almirante Tamandaré, como patrimônio cultural e imaterial.

Completam a pauta o PL 510/2026, dos deputados Alisson Wandscheer (PP) e Do Carmo (Podemos), que concede o título de Cidadão Benemérito do Paraná a Fábio de Souza Camargo; e dois projetos de Hussein Bakri que concedem títulos de Utilidade Pública: o PL 876/2026, à Associação dos Produtores Rurais e Faxinal do Posto (ASPRUFAL), de Inácio Martins, e o PL 877/2026, à Associação Beneficência Católica Padre João Salanczyk (ASBEC), de Rio Azul.