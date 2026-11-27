DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O Sindicato Rural de Ibiporã, no Norte do Estado, comemorou 60 anos de fundação na noite de quarta-feira (26). A celebração reuniu 100 pessoas, entre produtores rurais, autoridades e parceiros. A programação incluiu falas das autoridades, retrospectiva da história do sindicato, entrega da placa alusiva aos 60 anos e homenagens a personagens importantes da trajetória da entidade.

O evento contou com a participação do presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette; vice-prefeita Mari de Sá; secretária municipal de Agricultura e Abastecimento, Roberta Rossato; e diretor da secretaria, Emersom Amorim. O sindicato foi representado pela presidente Florisa Hoshino e pelos diretores Junior Tsuruda, Adriana Frederico, Aurora Tsuruda, Devanilde Arias, Carlos Frederico, Daniel Sarabia e Cleber Scatolin.

“Desde antes, a gente já estava no clima, preparando tudo com carinho. Saber que iríamos receber o presidente do Sistema FAEP, nossos parceiros e os produtores tornou tudo ainda melhor”, conta Florisa.

Entre os homenageados estavam Nadir Bigati (em memória), presidente da gestão anterior, representado pela esposa Ivone Bigati; Orioval Bigati (também em memória), que, junto com seu irmão, assumiu a diretoria do Sindicato em 2006; e Florisa, primeira mulher presidente do sindicato; além das famílias de produtores que participam do movimento sindical desde o início: Scatolin, Pelisson, Poças, Tsuruda, Bigati, Frederico e Hoshino.

Para Meneguette, a data mostra a força da organização dos produtores no município. “Chegar aos 60 anos é uma conquista de poucas entidades. O Sindicato Rural de Ibiporã prova que a força de um sindicato está nas pessoas que não deixam a porta fechar. Foi preciso recomeçar mais de uma vez e, em todas elas, os produtores se uniram para manter viva a representação do campo no município”, afirmou.

“O Sindicato Rural Patronal de Ibiporã desempenha um papel fundamental no fortalecimento e no desenvolvimento da agropecuária do nosso município, por meio da representatividade dos produtores rurais, da defesa dos interesses da categoria e do incentivo à capacitação e ao aprimoramento das atividades no campo”, destaca a secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento do município, Roberta Rossato.

Segunda ela, a parceria entre o sindicato e a secretaria é essencial para unir esforços, compartilhar conhecimentos e desenvolver ações que atendam às necessidades dos produtores. “Reconhecemos o sindicato como um importante parceiro nessa missão. Parabéns ao sindicato pelos seus 60 anos de história. E que essa trajetória continue rendendo conquistas e fortalecendo o setor agropecuário de Ibiporã”, comenta Roberta.

Três momentos marcantes

Florisa destaca três capítulos decisivos na trajetória da entidade. O primeiro é a própria fundação. “Celebrar a fundação é honrar o esforço coletivo de quem começou tudo. Mas dar continuidade é tão importante quanto fundar”, observa.

O segundo veio depois de um período em que o sindicato ficou inativo. Nos anos de 2003 e 2004, produtores e caminhoneiros da região se mobilizaram em protestos por melhores condições para o setor, com tratoraço e interdição de estradas e pontes. O movimento deixou clara a falta que fazia uma representação local e motivou a reabertura da entidade. Um grupo formado por Nadir Bigati, Orivaldo Bigati, Hildo Favoreto, Luiz Hoshino, Mauro Tsuruda, Adilson Maggi, Hélio Frederico e Alfredo Vela, entre outros, compôs uma junta governativa e, com o suporte do Sistema FAEP, reorganizou o sindicato. Bigati foi eleito presidente e ficou à frente da entidade por três mandatos.

O terceiro momento chegou com a pandemia. Bigati enfrentava um grave problema de saúde e a secretária, que também atuava como mobilizadora, faleceu no mesmo período. Diante do risco de o sindicato fechar novamente, a equipe do Sistema FAEP se reuniu com a diretoria em busca de uma saída. Como o grupo de mulheres, formado por diretoras e esposas de diretores, já tinha participado do programa Mulher Atual, surgiu a proposta de uma mulher assumir a presidência. Florisa tomou posse em 8 de dezembro de 2021. Um mês depois, em 9 de janeiro de 2022, Nadir faleceu.

Revitalização

Filha de produtores rurais, Florisa assumiu uma entidade com as contas no vermelho e poucos associados. A estratégia foi investir em cursos e na busca de novos filiados. Hoje, em sua segunda gestão, o sindicato tem o dobro de associados e oferece serviços como declaração do Imposto de Renda, emissão de certidões e folha de pagamento, além de capacitações em parceria com o Sistema FAEP. A participação na Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF) e no programa Sindicato Protagonista ajudou a estabelecer metas e a ampliar a atuação da entidade.

“Eu não tenho curso superior. Sou média produtora rural. Minha vida sempre foi pacata. Aceitar ser presidente de um sindicato depois do seu Nadir, que foi um grande homem, foi um desafio”, conta.

Ela reconhece que a rotina nem sempre é simples. Algumas demandas exigem conversa, troca de ideias e apoio do Sistema FAEP. Mas os resultados compensam. “Enfrentamos desafios, mas nada impossível. Os grandes, a gente coloca nas mãos da Federação, que resolve”, afirma.

“Esse trabalho da Florisa e da diretoria é um exemplo para o Paraná. Com planejamento, participação das mulheres e foco no atendimento ao produtor, o sindicato se reergueu e ampliou os serviços. O Sistema FAEP tem orgulho de caminhar junto e vai continuar ao lado de Ibiporã”, destacou Meneguette.