DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

Nesta quinta-feira (26), a audiência pública “Reservatório Miringuava: segurança hídrica e direitos das comunidades” vai discutir os impactos da construção do reservatório sobre a agricultura familiar e as comunidades afetadas na região de São José dos Pinhais. A iniciativa é do deputado estadual Goura (PDT) e será realizada na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), a partir das 13h30.

O Reservatório Miringuava é a mais nova represa construída para abastecer Curitiba e Região Metropolitana. O enchimento teve início em janeiro deste ano e, segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a estrutura deve suprir a demanda dos bairros Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará e Sítio Cercado, em Curitiba, além dos municípios de Araucária, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais.

Embora a implantação do Reservatório Miringuava represente uma obra estratégica para o abastecimento de água de Curitiba e da Região Metropolitana, a construção de uma barragem dessa dimensão também provoca transformações sociais, econômicas e ambientais que precisam ser debatidas com transparência e participação popular.

Segundo o deputado Goura, a história do empreendimento é marcada por conflitos relacionados à desapropriação de propriedades rurais e pela preocupação dos agricultores com a perda de terras produtivas, moradias e condições para dar continuidade às suas atividades.

“Então, o objetivo dessa audiência é ouvir os moradores, os agricultores e suas organizações, além de representantes da Prefeitura de São José dos Pinhais, do Governo do Estado, da Sanepar e dos órgãos ambientais competentes, para conhecer as demandas da população e debater os impactos da implantação e do funcionamento do reservatório”, explicou o deputado.

Convidados

Foram convidados para participar da audiência pública representantes da Sanepar, do Instituto Água e Terra (IAT), do Ministério Público do Paraná e da Prefeitura de São José dos Pinhais.

Representando a comunidade, foram convidados integrantes da Associação de Defesa do Meio Ambiente de SJP, da Associação dos Produtores Orgânicos e dos Meliponicultores de SJP, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de SJP, da Associação de Moradores, Comerciantes e Agricultores da Murici e Região e da Cooperativa de Produtores Orgânicos e Agroecológicos de SJP, além de representantes dos produtores da região do Miringuava.

Dimensões do reservatório

Segundo dados divulgados pela Sanepar, o Reservatório Miringuava tem 24 metros de altura e 309 metros de extensão. A área a ser alagada é de 4,3 milhões de m², o equivalente a 602 campos de futebol. Sua capacidade de reservação será de 38,2 bilhões de litros.

O vertedor da barragem tem 5 metros de diâmetro e 20,80 metros de altura, com capacidade para extravasar 178 mil litros de água por segundo, caso ocorra a maior cheia provável na bacia de contribuição da barragem.

A obra foi concluída no final de 2025, e a Sanepar fechou a primeira comporta em 31 de dezembro daquele ano.

Além do Reservatório Miringuava, integram o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC) os reservatórios Iraí, Passaúna, Piraquara I e Piraquara II.